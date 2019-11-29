ЄС застеріг Мальту від втручання в розслідування вбивства журналістки

Європейський Союз застеріг владу Мальти від будь-якого "політичного втручання" у розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції. Про це у вівторок, 3 грудня, під час телефонної розмови з міністром юстиції Мальти наголосила віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова, повідомив речник ЄК. Телефонна розмова відбулась через день після того, як прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат оголосив, що в січні 2020 року піде з посади глави уряду.

Тим часом до розслідування вбивства журналісти залучена термінова місія Європарламенту у складі семи євродепутатів, яка почала роботу на Мальті. В місії вже наголосили, що скандальне розслідування вбивства пошкодило відносинам між Мальтою та ЄС.

"Співпраця в ЄС базується на довірі, і я вважав, що це було дуже очевидно для всіх, але ця довіра була дуже серйозно підірвана (…) Проблема не лише між прем'єр-міністром та мальтійцями. Це також проблема між Мальтою та ЄС", - заявила євродепутатка від Нідерландів Софі ін'т Велд після зустрічі з Мускатом, передає агенція AFP.

Водночас двоє незалежних експертів Ради ООН з прав людини Девід Кей та Аньєс Кальамар закликали до проведення незалежного розслідування. "Події минулого тижня на Мальті демонструють широкий попит населення на підзвітність. Відставка пана Муската, яка набуває чинності в січні, повинна ознаменувати початок і, звичайно, не кінець, справжньої відповідальності за вбивство Дафни Каруани Галіції", - йдеться в їхній заяві.

Нагадаємо, раніше в суді Валлетти бізнесмену Йоргену Фенеку висунули обвинувачення в причетності до вбивства Дафни Каруани Галіції. Фенек відкидає висунуті обвинувачення. Уряд країни вирішив відмовити затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки. Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту.

Новий виток розслідування вбивства журналістки спричинив політичну кризу на Мальті. Днями стало відомо про відставку глави адміністрації прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската Кіта Шембрі. Сам Шембрі згадувався серед свідків у справі вбивства журналістки. Шембрі, як і колишній міністр у справах туризму Конрад Міцці, підозрюється в отриманні грошей від Йоргена Фенека.

Нагадаємо, журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше Галіція заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції. У вбивстві Дафни Каруани Галіції підозрюють трьох чоловіків, які визнали, що отримали 150 тисяч євро за його виконання. Однак слідству поки так і не вдалося встановити замовника вбивства журналістки.