 ЄС закликав розслідувати повідомлення ООН про катування на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

ЄС закликав розслідувати повідомлення ООН про катування на Донбасі

У ЄС заявляють, що повідомлення щодо умов тримання людей під вартою "викликають жах". Повідомлення надходять як з територій, що контролюються проросійськими сепаратистами, так і з тих, що підконтрольні Києву.

ООН повідомляє про катування ув'язнених на Донбасі

ООН повідомляє про катування ув'язнених на Донбасі

Євросоюз очікує негайного та всебічного розслідування повідомлень про довільні затримання, катування та жорстке поводження із затриманими під час війни на Сході України. Про це в п'ятницю, 27 березня, заявила Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС).

Служба посилається на нову доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКЧП), в якій представлені докази тортур ув'язнених на територіях, контрольованих як сепаратистами, так і українським урядом. ЄЗС підкреслює, що "повідомлення звільнених щодо умов їх тримання під вартою викликають жах".

У ЄС наполягають на тому, що незалежні міжнародні спостерігачі, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста і УВКПЛ, мають отримати повний доступ до всіх затриманих і місць утримання під вартою.

Європейський Союз очікує, що Росія здійснить "значний вплив на підтримувані нею збройні формування з метою досягнення стійкого і мирного політичного врегулювання конфлікту на Сході України".

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