 ЄС готує ввізні мита на товари зі США через конфлікт навколо Boeing | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

ЄС готує ввізні мита на товари зі США через конфлікт навколо Boeing

Єврокомісія може запровадити торговельні обмеження в вигляді ввізних мит на американські продукти харчування, валізи, трактори, гелікоптери, відеоігри та інші товари.

Сесилія Мальмстрьом

Сесилія Мальмстрьом

Євросоюз підготував перелік товарів зі США, щодо яких він може запровадити імпортні мита у відповідь на аналогічні заходи Вашингтона. Йдеться про список з понад 400 імпортованих товарів на загальну суму в 20 мільярдів доларів США на рік, повідомила в середу, 17 квітня, Єврокомісія.

Зокрема, в переліку згадуються жива і заморожена риба, горіхи, кетчуп, вино, тютюн, алкогольні напої, валізи, рюкзаки, літаки, гелікоптери, трактори і відеоігри.

Консультації до 31 травня

Даний перелік - попередній. Єврокомісія заявила про початок громадських консультацій щодо нього з метою вжиття заходів в рамках конфлікту навколо концерну Boeing після відповідного рішення Світової організації торгівлі (СОТ). "Європейські компанії повинні мати можливість конкурувати на справедливих і рівних умовах", - заявила комісарка ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом. Водночас вона наголосила, що саме діалог має домінувати у відносинах таких партнерів як США та ЄС.

DW.COM

Субсидії Євросоюзу для Airbus негативно вплинули на США, тому Вашингтон запровадить штрафні тарифи на європейські товари на загальну суму 11 мільярдів доларів, заявив американський президент Дональд Трамп. (09.04.2019)

У попередньому списку для застосування обмежувальних заходів через субсидування європейського авіавиробника Airbus - сир, вино та оливкове масло, вироблені у Євросоюзі. (09.04.2019)

Консультації триватимуть до 31 травня 2019 року. Вони спрямовані на визначення зацікавлених сторін, які, можливо, постраждали, від американських субсидій концерну Boeing, вказується в заяві Єврокомісії.

СОТ визнала збиток Airbus від субсидій США концерну Boeing

11 квітня СОТ опублікувала остаточний звіт щодо спору навколо американського авіабудівного концерну Boeing, визнавши, що субсидії США в розмірі 12 мільярдів доларів порушили принцип чесної конкуренції з європейським Airbus і завдали йому значної шкоди.

Скарги на законність субсидій, отриманих Boeing від США і Airbus від Євросоюзу, надійшли до СОТ в один день - 6 жовтня 2004 року. Відтоді США й ЄС по черзі звинувачують одне одного в незаконному наданні субсидій своїм авіабудівникам. У травні 2018 року СОТ визнала субсидії ЄС для Airbus утиском інтересів Boeing, США тоді відразу пригрозили Євросоюзу штрафними заходами. У березні 2019 року СОТ встала на бік ЄС, заявивши, що в США простежувалася незаконна фінансова підтримка Boeing.

Посилання в інтернеті

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2162_en.htm

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157861.pdf

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