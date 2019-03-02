ЄС готує ввізні мита на товари зі США через конфлікт навколо Boeing

Євросоюз підготував перелік товарів зі США, щодо яких він може запровадити імпортні мита у відповідь на аналогічні заходи Вашингтона. Йдеться про список з понад 400 імпортованих товарів на загальну суму в 20 мільярдів доларів США на рік, повідомила в середу, 17 квітня, Єврокомісія.

Зокрема, в переліку згадуються жива і заморожена риба, горіхи, кетчуп, вино, тютюн, алкогольні напої, валізи, рюкзаки, літаки, гелікоптери, трактори і відеоігри.

Консультації до 31 травня

Даний перелік - попередній. Єврокомісія заявила про початок громадських консультацій щодо нього з метою вжиття заходів в рамках конфлікту навколо концерну Boeing після відповідного рішення Світової організації торгівлі (СОТ). "Європейські компанії повинні мати можливість конкурувати на справедливих і рівних умовах", - заявила комісарка ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом. Водночас вона наголосила, що саме діалог має домінувати у відносинах таких партнерів як США та ЄС.

Консультації триватимуть до 31 травня 2019 року. Вони спрямовані на визначення зацікавлених сторін, які, можливо, постраждали, від американських субсидій концерну Boeing, вказується в заяві Єврокомісії.

СОТ визнала збиток Airbus від субсидій США концерну Boeing

11 квітня СОТ опублікувала остаточний звіт щодо спору навколо американського авіабудівного концерну Boeing, визнавши, що субсидії США в розмірі 12 мільярдів доларів порушили принцип чесної конкуренції з європейським Airbus і завдали йому значної шкоди.

Скарги на законність субсидій, отриманих Boeing від США і Airbus від Євросоюзу, надійшли до СОТ в один день - 6 жовтня 2004 року. Відтоді США й ЄС по черзі звинувачують одне одного в незаконному наданні субсидій своїм авіабудівникам. У травні 2018 року СОТ визнала субсидії ЄС для Airbus утиском інтересів Boeing, США тоді відразу пригрозили Євросоюзу штрафними заходами. У березні 2019 року СОТ встала на бік ЄС, заявивши, що в США простежувалася незаконна фінансова підтримка Boeing.