 ЄС готується до Brexit без угоди: Ми зробили усе, що могли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

ЄС готується до Brexit без угоди: Ми зробили усе, що могли

У ЄС із прикрістю почули про результати голосування британського парламенту щодо угоди про Brexit, заявив речник Дональда Туска. Якщо Лондон проситиме подовжити термін для виходу з ЄС, Брюссель готовий це розглянути.

Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit.

У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit

Другий провал голосування за затвердження угоди про Brexit у британському парламенті значно підвищив шанси на вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди. Про це заявив речник голови Європейської Ради Дональда Туска ввечері в вівторок, 12 березня, після того, як британський парламент знову відхилив угоду про Brexit.

"Ми з прикрістю почули про результат сьогоднішнього голосування. Із боку ЄС ми зробили все можливе, щоб досягти угоди… важко побачити, що ще ми можемо зробити", - цитує речника інформагенція Reuters.

Якщо Лондон обґрунтовано проситиме відтермінувати дату виходу з ЄС, країни-члени ЄС розглянуть таке прохання й ухвалять рішення, додав представник Туска. Рішення членами ЄС з цього питання має бути ухвалене одноголосно.

Ситуація навколо виходу Великобританії з ЄС може бути вирішена тільки в Великобританії, заявив офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє. "ЄС зробив усе, що міг, аби допомогти довести справу з угодою про вихід (Великобританії з ЄС – Ред.) до кінця. Безвихідну ситуацію можна розв'язати тільки в Сполученому Королівстві. Наша підготовка до виходу без угоди нині ще важливіша, ніж будь-коли", - написав Барньє на Twitter.

У наступні два дні британський парламент, як і планувалося, голосуватиме про Brexit без угоди та про відтермінування дати виходу з ЄС. Про це оголосила глава британського уряду Тереза Мей після оголошення результатів голосування щодо угоди.

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12 березня парламент Великобританії знову голосуватиме щодо поданої урядом угоди про вихід країни з ЄС. Якщо Тереза Мей і цього разу зазнає невдачі, то, мабуть, варто чекати на перенесення Brexit. (12.03.2019)

Лідери ЄС та Великобританії досягли компромісу, ухвалиливши юридично обов'язкову декларацію, що стосується "бекстопу" на кордоні між Ірландією та британською Північною Ірландією. (12.03.2019)

Останнім терміном виходу Великобританії з ЄС може стати початок липня, заявив Антоніо Таяні. Brexit без угоди з Брюсселем, на його думку, стане катастрофою для британської економіки. (09.03.2019)

Мей пояснила парламентарям, що досі вважає угоду, яку напрацював її уряд із Брюсселем, "найкращою і єдино можливою".

Вихід Великобританії зі складу ЄС запланований на 29 березня 2019 року.

Палата громад британського парламенту 12 березня більшістю голосів удруге не підтримала угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. "За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту, "проти" - 391.

Чому британські депутати не підтримали угоду про Brexit

Більшість британських парламентарів-противників угоди невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Брюссель і Лондон 11 березня досягли компромісу на додаткових переговорах щодо угоди. Сторони ухвалили дві спільні декларації. В одній із них - юридично обов'язковій - Лондон і Брюссель зобов'язалися до кінця 2020 року знайти заміну режиму backstop.

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін виступив проти цих домовленостей. У січні Палата громад проголосувала проти угоди про Brexit, яку запропонував уряд Мей. Проти проголосували також багато однопартійців прем'єрки.

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"За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту. "Проти" - 391. У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit.

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Глава британського уряду Тереза Мей може вирушити до Страсбурга, щоб ще раз обговорити остаточний текст угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС. 12 березня британський парламент має знову голосувати щодо угоди.

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