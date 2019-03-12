ЄС готується до Brexit без угоди: Ми зробили усе, що могли

Другий провал голосування за затвердження угоди про Brexit у британському парламенті значно підвищив шанси на вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди. Про це заявив речник голови Європейської Ради Дональда Туска ввечері в вівторок, 12 березня, після того, як британський парламент знову відхилив угоду про Brexit.

"Ми з прикрістю почули про результат сьогоднішнього голосування. Із боку ЄС ми зробили все можливе, щоб досягти угоди… важко побачити, що ще ми можемо зробити", - цитує речника інформагенція Reuters.

Якщо Лондон обґрунтовано проситиме відтермінувати дату виходу з ЄС, країни-члени ЄС розглянуть таке прохання й ухвалять рішення, додав представник Туска. Рішення членами ЄС з цього питання має бути ухвалене одноголосно.

Ситуація навколо виходу Великобританії з ЄС може бути вирішена тільки в Великобританії, заявив офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє. "ЄС зробив усе, що міг, аби допомогти довести справу з угодою про вихід (Великобританії з ЄС – Ред.) до кінця. Безвихідну ситуацію можна розв'язати тільки в Сполученому Королівстві. Наша підготовка до виходу без угоди нині ще важливіша, ніж будь-коли", - написав Барньє на Twitter.

У наступні два дні британський парламент, як і планувалося, голосуватиме про Brexit без угоди та про відтермінування дати виходу з ЄС. Про це оголосила глава британського уряду Тереза Мей після оголошення результатів голосування щодо угоди.

Мей пояснила парламентарям, що досі вважає угоду, яку напрацював її уряд із Брюсселем, "найкращою і єдино можливою".

Вихід Великобританії зі складу ЄС запланований на 29 березня 2019 року.

Палата громад британського парламенту 12 березня більшістю голосів удруге не підтримала угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. "За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту, "проти" - 391.

Чому британські депутати не підтримали угоду про Brexit

Більшість британських парламентарів-противників угоди невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Брюссель і Лондон 11 березня досягли компромісу на додаткових переговорах щодо угоди. Сторони ухвалили дві спільні декларації. В одній із них - юридично обов'язковій - Лондон і Брюссель зобов'язалися до кінця 2020 року знайти заміну режиму backstop.

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін виступив проти цих домовленостей. У січні Палата громад проголосувала проти угоди про Brexit, яку запропонував уряд Мей. Проти проголосували також багато однопартійців прем'єрки.