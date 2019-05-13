 ЄС готовий і надалі надавати допомогу Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

ЄС готовий і надалі надавати допомогу Україні

Представники директорату Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої дії відвідали 28 травня Україну, обговорили підготовку візиту в червні до Брюсселя президента Зеленського, а також майбутній саміт Україна-ЄС.

У ЄС готові і надалі надавати допомогу Україні

Підтримка Євросоюзом українських політичних та економічних реформ, виконання Києвом умов отримання чергового траншу європейської макрофінансової допомоги, впровадження ринку електроенергії та реформа "Нафтогазу України" - такими стали головні теми переговорів в Києві під час одноденного візиту до української столиці керівника директорату Єврокомісії з питань сусідства Крістіана Даніельсона та виконавчого директора з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томаса Майр-Гартінга. Вони провели зустрічі із головою президентської адміністрації Андрієм Богданом, головою Антикорупційного суду України Оленою Танасевич та заступницею міністра закордонних справ Оленою Зеркаль.

Брюссель і надалі готовий підтримувати Україну 

ЄС буде і надалі підтримувати українські реформи і суверенітет та територіальну цілісність України, заявив на підсумковій прес-конференції Крістіан Даніельсон. Він зазначив, що основою для впровадження цих реформ є асоціація України з ЄС та зона вільної торгівлі між двома сторонами.

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Україна не готова відкрити оптовий ринок електроенергії з 1 липня, як планувалося раніше, вважають у Світовому банку та ЄС. Києву радять відкласти реформу до 1 жовтня також із огляду на парламентські вибори. (28.05.2019)

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Результати виборів до Європарламенту, попри зміни у складі його більшості, не становлять серйозного ризику для інтересів України. Але Києву треба буде шукати союзників серед новообраних євродепутатів, кажуть експерти. (28.05.2019)

За словами Даніельсона, офіційний Брюссель готовий продовжити надання Україні макрофінансової допомоги за умов виконання Києвом попередніх умов. Серед них він назвав реформу "Нафтогазу України" та впровадження конкурентного ринку електричної енергії.

Дефолту України не буде

Європейський представник нагадав, що надання Україні фінансової допомоги ЄС тісно координується з програмою співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом. Ця зовнішня фінансова допомога надто важлива для України цього і наступного року, коли очікуються пікові виплати держави за зовнішнім боргом.

Відповідаючи на запитання DW, Даніельсон критично поставився до ідеї українського олігарха Ігоря Коломойського, який в нещодавньому інтерв'ю Financial Time висловився за проголошення Україною дефолту за цими міжнародними борговими зобов'язаннями. "Ми наполегливо рекомендуємо Україні, як всім іншим країнам, що опинилися у схожій ситуації, покладатися на допомогу МВФ і ЄС з обслуговування зовнішнього боргу", - сказав Даніельсон. Він зазначив, що його співрозмовники з президентської адміністрації також цілковито підтримують цю позицію.

Своєю чергою Томас Майр-Гартінг повідомив, що обговорив з українськими офіційними особами порядок денний візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя у червні. А також приготування до проведення майбутнього саміту Україна-ЄС. За його словами, цей захід відбудеться в Києві в липні, він має визначити пріоритети відносин двох сторін на наступний рік і засвідчити підтримку Євросоюзом українського суверенітету і територіальної цілісності держави.

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