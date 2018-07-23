ЄС готовий запровадити мита на товари з США на 20 мільярдів доларів

Якщо США не відмовляться від ідеї запровадити нові мита на автомобілі з Євросоюзу, Європейська Комісія відповість додатковими штрафними тарифами на американські товари. Про це в середу, 25 липня, єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила шведській газеті Dagens Nyheter. За її словами, мита можуть бути запроваджені на товари обсягом 20 мільярдів доларів.

"Ми сподіваємось, що до цього не дійде і ми зможемо знайти рішення. Якщо ні, Єврокомісія готує довгий список американських товарів. Їх буде приблизно на 20 мільярдів доларів", - сказала Мальмстрьом.

Тим часом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перебуває із візитом в США. Він має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом з тим, щоб обговорити питання торговельних мит між США та Євросоюзом.

Дональд Трамп погрожував ЄС новими обмежувальними заходами. Йдеться про можливість запровадження нових високих мит на автомобілі з Євросоюзу. Американський президент неодноразово виступав проти активного поширення німецьких автомобілів в США і скаржився на те, що автомобілі концернів BMW і Mercedes масово надходять в США і майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі досить високі.

Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США підвищили мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому машини такого типу обкладаються митом в 14 відсотків.

Нагадаємо, між США та ЄС набирає обертів торговельне протистояння. Нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США, що набули чинності 22 червня, стали реакцією на рішення Трампа запровадити високі мита на сталь і алюміній з ЄС, Канади та Мексики. Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.