 ЄС готовий допомогти в розслідуванні вбивства болгарської журналістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

ЄС готовий допомогти в розслідуванні вбивства болгарської журналістки

У ЄС шоковані жорстоким вбивством молодої журналістки. Незадовго до своєї смерті Вікторія Марінова взяла інтерв'ю у журналістів, які розслідують розтрату грошей з бюджету ЄС болгарськими бізнесменами і політиками.

Вікторія Марінова

Вікторія Марінова

Євросоюз пропонує Болгарії допомогу в розслідуванні вбивства співробітниці телеканалу TVN Вікторії Марінової. Про це написала в своєму мікроблозі в Twitter єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова увечері 7 жовтня, зазначивши, що вона "шокована жорстоким вбивством молодої болгарської журналістки" і уважно стежить за її розслідуванням. Юрова закликала якнайшвидше встановити особи злочинців і з'ясувати, чи пов'язано те, що трапилося, з професійною діяльністю Марінової.

До "швидкого та повного" розслідування обставин загибелі журналістки закликали у понеділок, 8 жовтня, і в німецькому МЗС.

Окрім того, віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс у Twitter також закликав притягнути до відповідальності винних, зазначивши, що "знову мужня журналістка зазнала поразки в боротьбі за правду і проти корупції".

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Європейська і міжнародна асоціації журналістів (EFJ-IFJ) "глибоко шоковані" смертю Марінової і нагадують, що це стало четвертим вбивством журналіста в ЄС з 2017 року - після Кім Волл в Данії, Дафни Каруани Галіції на Мальті і Яна Куціяка в Словаччині.

Напередодні, 7 жовтня, тіло 30-річної Вікторії Марінової, яка працювала на приватному телеканалі TVN, було знайдено в парку в болгарському місті Русе. Журналістка була зґвалтована, смерть викликана неодноразовими ударами по голові і задушенням. В кінці вересня Марінова в одній з перших програм власного ток-шоу "Детектор" взяла інтерв'ю у двох журналістів, які займаються розслідуванням імовірної розтрати грошей з бюджету ЄС болгарськими бізнесменами і політиками.

Слідство розглядає всі версії вбивства. Інформагенція AFP повідомила з посиланням на джерело в слідчих колах, що професійна діяльність вважається малоймовірним мотивом.

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