ЄС висловив жаль через продовження військової присутності Росії у Грузії

З нагоди десятої річниці російсько-грузинської війни європейські країни у вівторок, 7 серпня, висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії. "ФРН підтримує національний суверенітет і територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві німецького МЗС. Берлін наголосив на неприпустимості одностороннього визнання окремими державами грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії Росією і чотирма іншими країнами.

Крім того, німецьке міністерство заявило про підтримку мирного вирішення конфлікту.

Євросоюз так само заявив про "рішучу підтримку" суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів. "На жаль, російська військова присутність як в Абхазії, так і в Південній Осетії продовжується в порушення міжнародного права та зобов'язань, взятих Росією у відповідності з угодою від 12 серпня 2008 року за посередництвом Європейського Союзу", - йдеться у заяві Верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні.

І Брюссель, і Берлін привітали пакет пропозицій уряду Грузії "Крок до кращого майбутнього", який може допомогти громадянам, які живуть як на територіях, які Тбілісі контролює, так і у Абхазії та Південній Осетії. Ця ініціатива має сприяти торгівлі, освіті та мобільності. Могеріні додала, що зараз Грузія є моделлю демократичної стабільності в регіоні.

У спільній заяві України, Латвії, Литви та Польщі також зазначено, що Росія не виконала свої зобов'язання. "Грузинські регіони Абхазії та Цхінвалі/Південної Осетії досі де-факто окуповані Росією, а повзуча анексія цих регіонів триває", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС України.

Країни закликали Росію скасувати нелегальне визнання так званої незалежності Абхазії та Південної Осетії, щоб повністю втілити угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Одночасно в заяві зазначено, що реформи, пов'язані з євроінтеграцією, посилили позицію Грузії як стратегічного партнера ЄС у регіоні та як лідера у рамках "Східного партнерства".

