 ЄС висловив жаль через продовження військової присутності Росії у Грузії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

ЄС висловив жаль через продовження військової присутності Росії у Грузії

У десяту річницю війни між Росією та Грузією низка європейських країн закликали РФ вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії. Берлін і Брюссель наголосили на підтримці цілісності Грузії.

Європейські країни закликають до відновлення суверенітету Грузії

Європейські країни закликають до відновлення суверенітету Грузії

З нагоди десятої річниці російсько-грузинської війни європейські країни у вівторок, 7 серпня, висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії. "ФРН підтримує національний суверенітет і територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві німецького МЗС. Берлін наголосив на неприпустимості одностороннього визнання окремими державами грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії Росією і чотирма іншими країнами.

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Відповідну угоду підписано на основі договору між представниками Росії і самопроголошеної "республіки", укладеного ще 2015 року. Ідеться про входження окремих частин війська "Південної Осетії" до армії РФ. (02.12.2017)

Близько трьох тисяч військових з 13 країн візьмуть участь у військових навчаннях у Грузії. Серед них представлені і солдати з України. (01.08.2018)

Крім того, німецьке міністерство заявило про підтримку мирного вирішення конфлікту.

Євросоюз так само заявив про "рішучу підтримку" суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів. "На жаль, російська військова присутність як в Абхазії, так і в Південній Осетії продовжується в порушення міжнародного права та зобов'язань, взятих Росією у відповідності з угодою від 12 серпня 2008 року за посередництвом Європейського Союзу", - йдеться у заяві Верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні.

І Брюссель, і Берлін привітали пакет пропозицій уряду Грузії "Крок до кращого майбутнього", який може допомогти громадянам, які живуть як на територіях, які Тбілісі контролює, так і у Абхазії та Південній Осетії. Ця ініціатива має сприяти торгівлі, освіті та мобільності. Могеріні додала, що зараз Грузія є моделлю демократичної стабільності в регіоні.

У спільній заяві України, Латвії, Литви та Польщі також зазначено, що Росія не виконала свої зобов'язання. "Грузинські регіони Абхазії та Цхінвалі/Південної Осетії досі де-факто окуповані Росією, а повзуча анексія цих регіонів триває", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС України.

Країни закликали Росію скасувати нелегальне визнання так званої незалежності Абхазії та Південної Осетії, щоб повністю втілити угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Одночасно в заяві зазначено, що реформи, пов'язані з євроінтеграцією, посилили позицію Грузії як стратегічного партнера ЄС у регіоні та як лідера у рамках "Східного партнерства".

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