ЄС вимагає ретельного розслідування вбивства Хашоггі

Європейський Союз вимагає детального розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі з метою розкриття всіх деталей злочину і притягнення винних до відповідальності. Про це йдеться у заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, опублікованій ввечері у п'ятницю, 17 листопада.

Початок судового процесу має стати кроком до забезпечення відповідальності. "Належний процес буде важливим елементом для забезпечення справедливості у цій справі, про що запитує міжнародна спільнота, і чого заслуговують родина та друзі покійного Джамаля Хашоггі", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що ЄС враховує позицію саудівської влади щодо розслідування цього злочину. Однак зазначається, що, попри бажання домогтися справедливості, Євросоюз рішуче виступає проти смертної кари, якими б не були обставини злочину. Раніше генеральний прокурор Саудівської Аравії заявив, що вимагає смертної кари для п'яти підозрюваних у вбивстві журналіста. У заяві ЄС також зазначається, що з часом держави спільноти визначать, як вони зможуть працювати разом, щоб вжити відповідних заходів щодо відповідальних у вбивстві журналіста осіб.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що до 20 листопада він отримає доповідь про те, хто був замовником та безпосереднім виконавцем вбивства Хашоггі, передає агенція Reuters. Він також додав, що Саудівська Аравія була "справді вражаючим союзником". "Я президент - мені потрібно враховувати багато речей", - сказав він. Раніше газета Washington Post повідомила, що Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) вважає, що замовником вбивства Джамаля Хашоггі є наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд. Втім речниця держдепартаменту США Хізер Науерт повідомила, що американський уряд поки не дійшов остаточних висновків щодо відповідальних у вбивстві журналіста, передає агенція AP.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з наслідним принцом бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали підозрюваних у вбивстві журналіста. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.