 ЄС вимагає від РФ звільнення 23-х затриманих у Криму кримських татар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

ЄС вимагає від РФ звільнення 23-х затриманих у Криму кримських татар

У Брюсселі наголошують, що переслідування кримських татар в анексованому Росією Криму є порушеннями стандартів прав людини.

ЄС вимагає від РФ звільнення 23-х затриманих у Криму кримських татар

Європейський Союз очікує, що Росія негайно звільнить 23-х кримських татар, заарештованих судом в анексованому РФ Криму,  і припинить практику їх переслідування, забезпечивши дотримання прав людини на півострові. Про це йдеться в заяві офіційного представника зовнішньої дипломатичної служби ЄС, поширеній в суботу, 30 березня, в Брюсселі.

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"ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму та Севастополі і очікує, що всі незаконно затримані українці будуть звільнені без зволікання", - наголосив представник ЄС і нагадав, що йдеться про 23-х кримських татар, які були затримані 27 і 28 березня за звинуваченням у приналежності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір" і утримуватимутсья під вартою до 15 травня. За його словами, нещодавні затримання, а також обшуки приватної власності кримчан "є переслідуванням кримських татар, правозахисників, які мирно виступали проти незаконної анексії Росією Кримського півострова".

"Такі дії підтверджують доповідь Верховного комісара ООН з прав людини, в якій йдеться, що "кримські татари, як і раніше, непропорційно страждають від поліцейських рейдів, їх переслідують за злочини, пов'язані з тероризмом і екстремізмом, притягають до судових процесів, що не відповідають стандартам прав людини". Європейський Союз очікує, що Російська Федерація припинить цю практику і зробить всі необхідні кроки для забезпечення того, щоб права людини і основні свободи забезпечувалися в Криму для усіх без будь-якої дискримінації", - йдеться в заяві.

Раніше 30 березня з'явилось повідомлення, що 23 кримських татар, заарештованих 27-28 березня рішеннями Київського райсуду Сімферополя, вивезли з Криму. За даними адвокатів, ці дії спрямовані насамперед проти руху "Кримська солідарність".

За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, зараз затримані кримські татари перебувають у Ростовській області. "Їх розподілять у п'ять СІЗО Ростовської області. Три слідчих ізолятори знаходяться в Ростові, два в передмісті", - написала вона у Facebook.

Офіційний Київ різко розкритикував ці дії та закликав Раду Європи до дій, а дипломатів акредитованих в Україні дипломатичних місій - чинити тиск на Росію з метою припинення переслідування кримських татар. 

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