ЄС виділив 900 мільйонів євро на гуманітарну допомогу у світі

Європейська Комісія у понеділок, 20 січня, затвердила бюджет на допомогу країнам, які страждають від гуманітарних криз, у розмірі 900 мільйонів євро. Кошти виділені на 2020 рік для понад 80 країн.

Більша частина грошей - близько 400 мільйонів євро - буде спрямована на різні програми в Африці, для допомоги населенню Близького Сходу направлять 345 мільйонів євро. Країни Азії та Латинської Америки отримають 111 мільйонів євро.

Значна частина допомоги ЄС у 2020 році буде спрямована на підтримку людей, що страждають від тривалого конфлікту в Демократиній республіці Конго та недоїдання в регіоні центральної Африки. Також допомогу отримають особи, переміщені внаслідок конфліктів в Південному Судані, Центральноафриканській республіці та в басейні озера Чад.

На Близькому Сході фінансування ЄС буде направлено для розв'язання кризи в Сирії та допомоги біженцям з цієї країни, а також для допомоги населенню Ємену.

"Хоча конфлікт залишається головною причиною голоду і переселення, його вплив значно погіршився через зміни клімату. Європа несе відповідальність, щоб демонструвати солідарність та підтримку тих, хто її потребує. Наша допомога залежить від повного гуманітарного доступу, щоб організації, що надають допомогу, могли виконати свою життєво важливу роботу", - сказав уповноважений ЄС з питань управління кризами Янез Ленарчич.

Дивитись відео 01:25 Поділитись Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2urt2 Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018)