ЄСПЛ: РФ має надати юридичні підстави затримання українських моряків

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію повідомити про юридичні підстави затримання українських військових моряків близько Керченської протоки і про їхній стан. Про це в п'ятницю, 30 листопада, повідомила прес-служба міністерства юстиції України, передають "Українські новини".

"У відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав моряків, захоплених Російською Федерацією в Керченській протоці, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 регламенту, зобов'язав РФ надати інформацію: про захоплення моряків і юридичні підстави їх утримання; про місце їх ув'язнення; про отримані поранення; про надану медичну допомогу", - сказано в ньому. Цю інформацію уряд Росії зобов'язаний надати до 3 грудня.

Раніше міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини для захисту захоплених Російською Федерацією українських військових моряків. "Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - повідомив міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду 28 листопада.

Нагадаємо, що після інциденту в Керченській протоці, де Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.