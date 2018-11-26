 ЄСПЛ: РФ має надати юридичні підстави затримання українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

ЄСПЛ: РФ має надати юридичні підстави затримання українських моряків

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію надати юридичні підстави затримання українських військових моряків поблизу Керченської протоки.

Російські прикордонники атакують український буксир Яни Капу

Російські прикордонники атакують український буксир "Яни Капу"

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію повідомити про юридичні підстави затримання українських військових моряків близько Керченської протоки і про їхній стан. Про це в п'ятницю, 30 листопада, повідомила прес-служба міністерства юстиції України, передають "Українські новини".

"У відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав моряків, захоплених Російською Федерацією в Керченській протоці, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 регламенту, зобов'язав РФ надати інформацію: про захоплення моряків і юридичні підстави їх утримання; про місце їх ув'язнення; про отримані поранення; про надану медичну допомогу", - сказано в ньому. Цю інформацію уряд Росії зобов'язаний надати до 3 грудня.

DW.COM

Затриманих у Керченській протоці українських військових моряків переводять з Криму до слідчого ізолятора в Москві. (30.11.2018)

Захоплені поблизу Керченської протоки українські моряки заарештовані судами анексованого Криму. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Спільної стратегії захисту українців адвокати наразі не мають. (29.11.2018)

Раніше міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини для захисту захоплених Російською Федерацією українських військових моряків. "Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - повідомив міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду 28 листопада.

Нагадаємо, що після інциденту в Керченській протоці, де Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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