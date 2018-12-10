 ЄСПЛ позбавив українську адвокатку права представляти інтереси заявників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

ЄСПЛ позбавив українську адвокатку права представляти інтереси заявників

Українська адвокатка передавала до Європейського суду з прав людини фальсифіковані документи та документи від померлих людей, заявили у суді. Через це її позбавили права представляти інтереси заявників.

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення позбавити українську адвокатку Наталію Целовальніченко можливості представляти інтереси заявників чи надавати їм юридичну допомогу у справах, що надходять до цього суду. Про це йдеться у заяві ЄСПЛ, оприлюдненій у середу, 12 грудня.

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Таке рішення суд ухвалив у зв'язку з наданням нею неправдивої інформації та зловживанням правом на звернення до суду. Зокрема, при поданні деяких заяв до ЄСПЛ Целовальніченко надала документи, які містять очевидні ознаки фальсифікації, а в деяких інших випадках вона подала заяви від імені померлих осіб, не повідомивши суд про факт їхньої смерті, повідомили в ЄСПЛ.

ЄСПЛ вже звернувся до уряду України з проханням проінформувати про причини цього рішення органи адвокатського самоврядування. Заявники, інтереси яких представляла адвокатка, можуть призначити замість неї іншого представника.

За даними видання "Європейська правда", Наталія Целовальніченко - юристка з Луганська, яка зараз веде адвокатську практику в Києві. Вона передавала в ЄСПЛ скарги на Україну через військові дії на Донбасі.

У відповідь на запит DW у ЄСПЛ повідомили, що подібні прецеденти із позбавленням адвокатів права представляти інтереси позивачів у суді вже мали місце. Зокрема, у суді навели приклад сербського адвоката Міхаіла Петровіча, якого у березні 2010 року позбавили такого права, після того як він подав до ЄСПЛ понад 500 позовів, "більшість з яких мали надзвичайно сумнівний характер".

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