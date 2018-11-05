ЄСПЛ визнав українську владу співвідповідальною за погром у ромському таборі

Європейський суд з прав людини у вівторок, 6 листопада, визнав українську владу співвідповідальною за погром поселення ромів в Одеській області, що стався ще у 2002 році. Суд зобов'язав виплатити 12 постраждалим компенсації у сумі 11 тисяч євро і ще п'ятьом - по 9 тисяч євро.

Справа "Бурля та інші проти України" стосувалася погрому, влаштованому у 2002 році у селищі Петрівка Одеської області. Призвідником неспокою стала загибель 17-річної місцевої мешканки, у вбивстві якої звинуватили одного з ромів. Відтак мешканці села зажадали вигнати усіх ромів, а місцева влада та міліція погодилися із необхідністю позбутися "соціально небезпечних осіб, незалежно від їх етнічого походження". Наступного дня сільський голова закликав ромів забиратися перед початком погрому. Тієї ж ночі натовп кількасот людей розгромив будинки ромів. Міліція не чинила опір мародерству.

Суд ухвалив, що у цій справі наявна ціла низка порушень Європейської конвенції з прав людини.

Аргументи українського уряду про брак доказів відповідальності держави ЄСПЛ відхилив. Суд також підкреслив, що рішення правоохоронців не захищати ромів, яким вони порекомендували залишити поселення до погрому, можна трактувати як таке, що принижує гідність. "Присутність поліції та її пасивність під час нападу разом із рішенням сільської ради створили видимість підтримки на офіційному рівні", - йдеться у рішенні суду. Крім того, на думку суду, українське слідство було неадекватним і характеризувалося відсутністю старанності й незалежності.

Нагадаємо, що останніми місяцями у низці регіонів України, зокрема на Закрпатті, Київщині, Львівщині та в інших регіонах, були зафіксовані напади на ромські табори.