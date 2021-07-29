Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

Керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в четвер, 29 липня, обрали головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами Єрмака, члени президії Конгресу місцевих і регіональних влад проводитимуть щомісячні засідання для поліпшення координації та реагування на потреби громад. "Для поліпшення координації та своєчасної реакції на потреби громад президія Конгресу засідатиме щомісяця. Щомісяця вищі посадові особи України та члени Конгресу розглядатимуть пропозиції обох палат і генеруватимуть рішення шляхом законодавчих ініціатив у межах повноважень Кабінету Міністрів України. Цей механізм дуже простий і дуже ефективний", - заявив Єрмак під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад і Національної ради реформ, яке відбулося в Києві в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація".

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Він додав, що "головною метою роботи Конгресу місцевих та регіональних влад стане реальне підвищення рівня життя кожного громадянина, задоволення потреб та захист прав українців".

На засіданні виступив також президент України Володимир Зеленський. Він висловив задоволення у зв'язку з тим, що засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбуваються регулярно, із залученням широкого кола учасників, і цей майданчик не перетворився на клуб реформаторів лише "розмовного жанру". "Ми бачимо проблеми, і ми з вами їх вирішуємо", - цитує слова Зеленського офіційне інтернет-представництво українського президента.