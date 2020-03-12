Єрмак: Мінський формат ТКГ за участі Росії, України і ОБСЄ залишається незмінним

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що під час переговорів у Мінську, що відбулися 11 березня, формат Тимчасової контактної групи (ТКГ), за якого у переговорах беруть участь Росія, Україна та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), не було змінено. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" ввечері п'ятниці, 13 березня.

"Сьогодні формат Тристоронньої контактної групи, де є дві сторони конфлікту: Україна і Росія, і між ними - ОБСЄ, не змінився. Тобто сьогодні в політичній підгрупі ми не змінили мінський формат", - сказав Єрмак.

Консультативна рада

Про незмінність мінського формату Єрмак заявив, коментуючи публікацію в українському виданні ZN.UA документів, названих протоколом засідання ТКГ 11 березня. Згідно з опублікованим документом, 25 березня має бути заснована Консультативна рада, в яку входитимуть по 10 представників від України та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) із правом голосу, при цьому кожна зі сторін визначатиме критерії призначення своїх представників самостійно. Метою ради є "напрацювання пропозицій щодо проєктів політичних та правових рішень з врегулювання конфлікту", зокрема, проведення виборів в ОРДЛО, зазначається у поширеному ЗМІ документі.

Ця інформація викликала гостру реакцію з боку опозиційних політиків та громадських організацій, яки звинуватили українську владу у спробі легітимізації проросійських сепаратистів та бажанні вести прямі переговори із бойовиками на Донбасі.

Реакція депутатів "Слуги народу"

На повідомлення щодо майбутньої Консультативної ради відреагували також деякі народні депутати президентської фракції "Слуга народу". Вони закликали президента Володимира Зеленського стежити за дотриманням законності на переговорах у ТКГ та зобов'язати представників України в групі консультуватися з Верховною Радою.

"Тривогу викликає той факт, що до Консультативної ради, яку створюють, увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України як сторони консультацій", - наголошується у заяві кількох народних депутатів від "Слуги народу". З огляду на закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", тимчасова окупація територій у Донецькій та Луганській областях здійснюється Російською Федерацією, а отже, всі переговори мають проводитися з нею, заявили депутати. Натомість переговори з так званими "ЛНР", "ДНР" і ОРДЛО не можуть провадитися в жодній формі, йдеться в заяві.

Єрмак вважає Консультативну раду необхідною

Відповідаючи на питання журналістів у п'ятницю, очільник Офісу президента заявив, що рішення щодо створення Консультативної ради при ТКГ досі не ухвалено. Водночас він наголосив на тому, що мінські домовленості передбачають узгодження низки питань із представниками ОРДЛО в рамках ТКГ. "Насамперед конституційну реформу в частині децентралізації та питання, що стосується місцевих виборів, з представниками, наголошую, окремих районів Донецької та Луганської областей України в рамках Тристоронньої контактної групи. Тобто є необхідність узгодження цих питання", - цитує слова Єрмака агентство "Інтерфакс-Україна".

Він також запевнив, що Україна не має наміру вести переговорів із представниками так званих "ЛНР" та "ДНР". "Ми вважаємо, що єдині, з ким ми можемо і будемо говорити, - це люди, не пов'язані з військовим конфліктом, які не вбивали наших військових, але які проживають на непідконтрольних територіях. Так, з цими людьми ми готові говорити", - сказав керівник Офісу президента. Єрмак додав, що механізм відбору до Консультативної ради представників від України і ОРДЛО ще доопрацьовують.