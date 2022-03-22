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Єнс Турау
Пропустити розділ Єнс Турау: інші публікації
Єнс Турау: інші публікації
Соціал-демократи і Шредер - нехай старий собі говорить...
Соціал-демократи і Шредер - нехай старий собі говорить...
Німецькі соціал-демократи вирішили не виключати з партії Ґергарда Шредера. Це - розумне рішення, вважає Єнс Турау.
Єнс Турау
Коментар
Політика
09.08.2022
9 серпня 2022 р.
Що буде, якщо Путін перекриє ФРН газовий вентиль?
Що буде, якщо Путін перекриє ФРН газовий вентиль?
Громадянам ФРН варто бути готовими до настання складних часів. Чого чекати?
Економіка
15.07.2022
15 липня 2022 р.
Уся Німеччина - за 9 євро на місяць: все про новий проїзний
Уся Німеччина - за 9 євро на місяць: все про новий проїзний
Упродовж усього літа в Німеччині діятиме спеціальний тариф: проїзний на місяць за дев'ять євро.
Автомобілі та мобільність
08.06.2022
8 червня 2022 р.
Війна зробила Бербок і Габека улюбленими політиками німців
Війна зробила Бербок і Габека улюбленими політиками німців
Віцеканцлер Роберт Габек та голова МЗС Німеччини Анналена Бербок очолюють список найулюбленіших політиків Німеччини.
Політика
18.05.2022
18 травня 2022 р.
Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу
Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу
Тиск на ФРН щодо повної відмови від нафти і газу з РФ зростає, однак перехід на нові джерела енергії потребує часу.
Єнс Турау
Коментар
Економіка
21.04.2022
21 квітня 2022 р.
Габек: Політика відмови від російського газу - це надовго
Габек: Політика відмови від російського газу - це надовго
Переговори віцеканцлера ФРН у країнах Перської затоки покликані знизити залежність від російських енергоносіїв.
Економіка
22.03.2022
22 березня 2022 р.
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