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Єнс Турау

Єнс Турау

Пропустити розділ Єнс Турау: інші публікації

Єнс Турау: інші публікації

Малюнок з обіймами Шредера і Путіна, повішений на фрагмент Берлінського Муру

Соціал-демократи і Шредер - нехай старий собі говорить...

Соціал-демократи і Шредер - нехай старий собі говорить...

Німецькі соціал-демократи вирішили не виключати з партії Ґергарда Шредера. Це - розумне рішення, вважає Єнс Турау.
Єнс Турау
Єнс Турау
Коментар
Політика
9 серпня 2022 р.
Співробітник "Газпрому" за перевіркою систем (архівне фото)

Що буде, якщо Путін перекриє ФРН газовий вентиль?

Що буде, якщо Путін перекриє ФРН газовий вентиль?

Громадянам ФРН варто бути готовими до настання складних часів. Чого чекати?
Економіка
15 липня 2022 р.
Жінка тримає проїзний за 9 євро на тлі вагонів метро

Уся Німеччина - за 9 євро на місяць: все про новий проїзний

Уся Німеччина - за 9 євро на місяць: все про новий проїзний

Упродовж усього літа в Німеччині діятиме спеціальний тариф: проїзний на місяць за дев'ять євро.
Автомобілі та мобільність
8 червня 2022 р.
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (л) та віцеканцлер, міністр економіки країни Роберт Габек

Війна зробила Бербок і Габека улюбленими політиками німців

Війна зробила Бербок і Габека улюбленими політиками німців

Віцеканцлер Роберт Габек та голова МЗС Німеччини Анналена Бербок очолюють список найулюбленіших політиків Німеччини.
Політика
18 травня 2022 р.
Газовий вентиль (символічне фото)

Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу

Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу

Тиск на ФРН щодо повної відмови від нафти і газу з РФ зростає, однак перехід на нові джерела енергії потребує часу.
Єнс Турау
Єнс Турау
Коментар
Економіка
21 квітня 2022 р.
Габек (л) під час зустічі з міністром торгівлі Катару

Габек: Політика відмови від російського газу - це надовго

Габек: Політика відмови від російського газу - це надовго

Переговори віцеканцлера ФРН у країнах Перської затоки покликані знизити залежність від російських енергоносіїв.
Економіка
22 березня 2022 р.
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