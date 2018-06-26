Єнс Столтенберг: НАТО танком на танк не відповідає (відео)

Чи може Росія завадити членству України та Грузії в НАТО? Яку відповідь НАТО готує на нарощування озброєнь Кремлем? Про це та інше генсек альянсу Єнс Столтенберг ексклюзивно розповів у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
"Ми не копіюємо те, що робить Росія, - заявив DW генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. - Ми не відповідаємо танком на танк, або ракетою на ракету, або ядерною зброєю на ядерну зброю. Але ми, звичайно, повинні бути впевнені в тому, що НАТО зможе адаптуватися, якщо ми побачимо, що Росія діє ще більш рішуче, інвестуючи значні кошти в нове сучасне обладнання, частіше проводячи навчання. А також якщо ми побачимо, що Росія хоче використовувати свою військову міць проти сусідів. Ми бачили це в Грузії. Тепер ми спостерігаємо це в Україні." Дивіться повне інтерв'ю з генсеком НАТО:
Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW висловив стурбованість через те, що Росія нарощує військову потужність. Але водночас генсек НАТО не хоче нової "холодної війни" чи "ізоляції Росії". (19.06.2018)
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи інсценування вбивства Бабченка, застеріг від негативних наслідків для довіри до ЗМІ, а також наголосив на ролі вільної та незалежної преси у боротьбі з фейковими новинами. (08.06.2018)
Зрушень у питанні можливої миротворчої місії ООН для Донбасу небагато, констатував генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ на полях Мюнхенської конференції з безпеки. (17.02.2018)