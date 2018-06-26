Єнс Столтенберг: НАТО танком на танк не відповідає (відео)

"Ми не копіюємо те, що робить Росія, - заявив DW генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. - Ми не відповідаємо танком на танк, або ракетою на ракету, або ядерною зброєю на ядерну зброю. Але ми, звичайно, повинні бути впевнені в тому, що НАТО зможе адаптуватися, якщо ми побачимо, що Росія діє ще більш рішуче, інвестуючи значні кошти в нове сучасне обладнання, частіше проводячи навчання. А також якщо ми побачимо, що Росія хоче використовувати свою військову міць проти сусідів. Ми бачили це в Грузії. Тепер ми спостерігаємо це в Україні." Дивіться повне інтерв'ю з генсеком НАТО: