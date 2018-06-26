 Єнс Столтенберг: НАТО танком на танк не відповідає (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.06.2018

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Політика й суспільство

Єнс Столтенберг: НАТО танком на танк не відповідає (відео)

Чи може Росія завадити членству України та Грузії в НАТО? Яку відповідь НАТО готує на нарощування озброєнь Кремлем? Про це та інше генсек альянсу Єнс Столтенберг ексклюзивно розповів у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

NATO-Generalsekretär Jens Stolten (picture-alliance/dpa/O. Hoslet)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

"Ми не копіюємо те, що робить Росія, - заявив DW генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. - Ми не відповідаємо танком на танк, або ракетою на ракету, або ядерною зброєю на ядерну зброю. Але ми, звичайно, повинні бути впевнені в тому, що НАТО зможе адаптуватися, якщо ми побачимо, що Росія діє ще більш рішуче, інвестуючи значні кошти в нове сучасне обладнання, частіше проводячи навчання. А також якщо ми побачимо, що Росія хоче використовувати свою військову міць проти сусідів. Ми бачили це в Грузії. Тепер ми спостерігаємо це в Україні." Дивіться повне інтерв'ю з генсеком НАТО:

DW.COM

Генсек НАТО: Ми не хочемо нової "холодної війни"

Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW висловив стурбованість через те, що Росія нарощує військову потужність. Але водночас генсек НАТО не хоче нової "холодної війни" чи "ізоляції Росії". (19.06.2018)  

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Зрушень у питанні можливої миротворчої місії ООН для Донбасу небагато, констатував генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ на полях Мюнхенської конференції з безпеки. (17.02.2018)  

Реакція на агресію РФ: НАТО пристосує мости Європи для танків (відео)

У НАТО створять нові командні центри, один з яких відповідатиме за швидке перекидання техніки між країнами Альянсу. Багато мостів у Європі не пристосовані для танків. Цю та інші проблеми виправлятимуть. (16.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як генсек НАТО Шевченка у Раді цитував (10.07.2017)  

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Чи може Росія завадити членству України та Грузії в НАТО? Яку відповідь НАТО готує на нарощування озброєнь Кремлем? Про це та інше генсек альянсу Єнс Столтенберг ексклюзивно розповів у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

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Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW висловив стурбованість через те, що Росія нарощує військову потужність. Але водночас генсек НАТО не хоче нової "холодної війни" чи "ізоляції Росії".

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