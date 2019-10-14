 Єлизавета II скликала кризову нараду через рішення принца Гаррі й Меган | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

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Новини

Єлизавета II скликала кризову нараду через рішення принца Гаррі й Меган

Королева Єлизавета II має намір з'ясувати ситуацію з майбутньою роллю принца Гаррі та його дружини Меган після їхньої заяви про відмову від обов'язків членів королівської сім'ї.

Принц Гаррі й його дружина Меган на обкладинках газет

Королева Великобританії Єлизавета II скликала кризову нараду королівської сім'ї через рішення принца Гаррі та його дружини Меган про відмову від обов'язків і привілеїв "вищих королівських осіб". Про це в неділю, 12 січня, повідомили британські ЗМІ.

За інформацією журналістів, засідання призначено на 13 січня. У зустрічі членів королівської родини візьмуть участь, крім самої королеви і принца Гаррі, також його батько принц Чарльз і брат принц Вільям. Меган перебуває в Канаді, але, як повідомляється, вона зможе за допомогою телефону взяти участь в обговоренні.

Очікується, що темою зустрічі стане пошук компромісу для майбутньої ролі Гаррі та Меган. Зокрема, мають з'ясувати питання про їхнє фінансове забезпечення, уточнює агенція новин AFP.

DW.COM

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл народила хлопчика, який буде сьомим у черзі на британський престол. Ім'я новонародженому принцу поки не обрали. (06.05.2019)

Перша дитина герцога і герцогині Сассекських має з'явитися на світ навесні 2019 року, оголосив Кенсінгтонський палац. Вона стане сьомою у черзі на британський трон. (15.10.2018)

Повне ім'я сьомого на черзі спадкоємця британського престолу - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. (08.05.2019)

Нині 95 відсотків щомісячного бюджету пари становлять кошти, що виділяються батьком Гаррі, принцом Уельським Чарльзом, який, своєю чергою, отримує прибуток від герцогства Корнуолл, що належить йому. Решта п'ять відсотків становить частка з бюджетних коштів, які отримує вся королівська сім'я за виконання своїх обов'язків.

Гаррі й Меган заявили про свою "нову прогресивну роль"

8 січня Гаррі й Меган зробили заяву, що вони планують відмовитися від частини королівських привілеїв. Своє рішення подружжя пояснило бажанням створити для себе "прогресивну нову роль в рамках інституту" (монархії - Ред.). Вони повідомили, що будуть жити на два континенти - у Великобританії і в Північній Америці. Крім того, Гаррі та Меган воліють бути фінансово незалежнішими від бюджету британської королівської сім'ї, обмежити контакти зі ЗМІ, створити благодійний фонд і надалі підтримувати королеву. Герцог і герцогиня Сассекські пояснили, що будуть членами королівської сім'ї з фінансовою незалежністю і можливістю самостійно заробляти, що раніше їм заборонялося.

  • Дуже здоровий хлопчик

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    "Дуже здоровий" хлопчик

    У понеділок, 6 травня, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл народила "дуже здорового" хлопчика. Згідно з повідомленням у офіційному Instagram королівської родини, вага новонародженого становила 3,26 кілограма.

  • У принца Гаррі і Меган Маркл народився син

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    "Мрія" для Гаррі і Меган

    Вже через два дні після народження принца, 8 травня, Гаррі та Меган представили свого малюка публіці. Дитина матиме подвійне громадянство: Великобританії та Сполучених Штатів Америки і буде сьомою у черзі на престолонаслідування. Подружжя назвало новонародженого принца Арчі. За словами Меган, дитина є для них з Гаррі "мрією", а її материнство для неї - "дивом".

  • Меган Маркл і принц Гаррі

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Меган Маркл і принц Гаррі

    Американська телеактриса Меган Маркл і принц Гаррі, шостий у черзі на британський трон, познайомилися через спільних друзів у липні 2016 року. У вересні 2017 року пара зізналася американському модному журналу: "Ми закохані". Вони одружилися менше ніж через 10 місяців. 6 травня 2019 року Меган народила свою першу дитину - хлопчика.

  • Prince Harry and Meghan Markle leave St George's Chapel in Windsor Castle after their wedding (Reuters)

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Мільярди людей спостерігали за подією

    Весілля принца Гаррі і Меган Маркл стало центром шаленої уваги медіа ще за кілька місяців до самої події, яка відбулася 19 травня 2018 року. Традиційна королівська церемонія вперше містила в собі елементи афроамериканської культури. Наприклад, хор євангелістів, з натяком на походження Меган, мати якої була афроамериканкою, а батько - американцем з європейським корінням.

  • Усміхнена пара

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Усміхнена пара

    Уперше принца Гаррі та Меган сфотографували разом, коли вони трималися за руки під час міжнародних спортивних змагань у паралімпійському стилі "Ігри Нескорених" у Торонто. Це був вересень 2017 року. Засновником ігор для людей з інвалідністю, поранених військових і ветеранів став саме Гаррі.

  • Молодий Гаррі

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Молодий Гаррі

    Молодший син принца Чарльза і покійної принцеси Діани, принц Генрі Уельський - відомий всім як принц Гаррі - народився у 1984 році. Його дитинство припало на час гучного розлучення його батьків і передчасну та трагічну смерть Діани. Фотографія родини датується 1995 роком. Гаррі стоїть праворуч від матері, а його брат принц Вільям ліворуч від їхнього батька Чарльза.

  • Після смерті принцеси Діани

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Після смерті принцеси Діани

    Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у Парижі в 1997 році. На той час Гаррі було лише 12 років, а його брату Вільямму - 15. На фото, яке облетіло весь світ, молоді принци схилили голови перед труною матері, яку виносять з Вестмінстерського абатства. Ця трагічна подія мала сильний вплив на принца Гаррі.

  • Довгі роки скорботи

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Довгі роки скорботи

    Гаррі привселюдно показав, як багато він боровся впродовж усього життя. На підтримку кампанії з психічного здоров'я, він зізнався в інтерв'ю британській газеті Daily Telegraph, що "був дуже близько до цілковитого хаосу". Гаррі додав: "Наступні 20 років я відмовився від усіх своїх почуттів, що значною мірою вплинуло не тільки на моє особисте життя, але й на роботу".

  • Принц-гуляка підростає

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Принц-гуляка підростає

    Імпульсивний принц, здається, успадкував від матері здатність сходитися з людьми, а також її дотепність та почуття гумору. Фотографи часто "підловлювали" його з різними привабливими жінками. Через це довгий час його називали "гульвісою". А одного разу він зізнався журналу Newsweek, що зовсім хотів покинути королівську сім'ю.

  • Служба в армії як засіб втечі

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Служба в армії як засіб втечі

    Фотографії принца зі свастикою на одязі під час костюмованої вечірки, опубліковані в 2005 році, викликали обурення суспільства. Того ж року він вступив до лав армії, як це робили багато інших королівських осіб. Служінню британським військам Гаррі присвятив 10 років . Пізніше він визнав, що його військова служба "була найкращою втечею, яку він коли-небудь мав" від постійної уваги суспільства.

  • Prince William and Harry (picture-alliance/AP Photo/K. Wigglesworth)

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Популярний принц

    Після військової кар'єри, під час якої він двічі служив в Афганістані, Гаррі став однією з найпопулярніших королівських осіб Великобританії. Як і його мати, він використовує свій громадський статус для підвищення обізнаності людей про різні аспекти. Наприклад, очолив разом зі старшим братом Вільямом та його дружиною Кейт благодійну кампанію з підтримки психічного здоров'я.

  • Меган Маркл

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Меган Маркл

    У Великобританії ледве знали, ким була Меган Маркл, коли її ім'я почало з'являтися на перших шпальтах газет у жовтні 2017 року. Вона народилася у 1981 році в Лос-Анджелесі. У популярному серіалі про юристів "Форс-мажори" акторка зіграла роль адвоката. Почали лунати й коментарі, які містили "відвертий сексизм і расизм", повідомляли тоді в офісі принца Гаррі.

  • Перший шлюб з продюсером

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Перший шлюб з продюсером

    Критики згадували, що Меган уже була в шлюбі - з кінопродюсером Тревором Енгельсоном (2010-2013 роки). Меган Маркл також вела власний блог про стиль життя thetig.com, який вона закрила, ставши центром уваги королівської родини. У своєму блозі вона з гордістю заявила про свою незалежність: "Я ніколи не хотіла бути леді, яка обідає, - я завжди хотіла бути жінкою, яка працює", - написала вона.

  • Гуманітарна діяльність

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Гуманітарна діяльність

    Як і принц Гаррі, Меган займається гуманітарною діяльністю. Вона є послом канадської благодійної організації "World Vision Canada", яка працює з дітьми у країнах, що розвиваються, а також бере участь у кампанії за права жінок в ООН.

  • З благословення королеви Єлизавети

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    З благословення королеви Єлизавети

    "Королева і герцог Единбурзький радіють за пару та бажають їм щастя", - повідомили в Букінгемському палаці після оголошення планів щодо весілля. Як і всі шлюби членів королівської родини, союз Гаррі та Меган також мав бути схвалений королевою. Її благословення показує, наскільки сильно змінилася монархія: не так давно королівське одруження з тим, хто був розлучений, було неможливим.

    Автор: Елізабет Ґренір


  • Принц Гаррі та Меган Маркл

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Герцог і герцогиня Сассекські

    19 травня 2018 року принц Гаррі повів американську акторку Меган Маркл під вінець. Перед шістьма сотнями гостей вони сказали одне одному "так". Принц Гаррі, шоста особа у черзі на трон, познайомився з Меган через спільного друга.

  • Королівське весілля. Церква Святого Георга

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Історичне місце

    Гаррі та Меган одружилися у церкві Святого Георга на території Віндзорського замку. Принц Чарльз і герцогиня Камілла також одружилися тут в 2005 році.

  • Весілля принца Гаррі та Меган Маркл

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Віндзорський замок: режим надзвичайного стану

    Віндзорський замок - найбільший із замків світу, у яких постійно проживають люди. Під час весілля він перетворився на місце фестивалю: захоплені глядачі розмістилися на галявинах перед королівським замком. Тут продавалися весільні сувеніри, люди тримали плакати з побажаннями нареченим.

  • Амаль і Джордж Клуні

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Гості зі США

    Джордж Клуні з його дружиною Амаль були в числі зіркових гостей королівського весілля. Вбрання Амаль і краватка Джорджа підкреслюють яскравий, сонячний настрій святкового дня.

  • Гості королівського весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Елтон Джон з чоловіком і подружжя Бекхемів

    Елтон Джон (ліворуч) прибув на королівське весілля зі своїм чоловіком - Девідом Фернішем (ліворуч вгорі), а Девід Бекхем (праворуч вгорі) - зі своєю дружиною Вікторією. Знамениті гості мило спілкувалися перед початком церемонії.

  • Серена Вільямс і Алексіс Оганян

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Зіркові гості

    Американська тенісистка Серена Вільямс - подруга Меган Маркл. Вона разом з чоловіком, підприємцем Алексісом Оганяном також прибули в числі гостей на головне весілля року.

  • Принц Гаррі і принц Вільям

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Принци прибули пішки

    Перед урочистою церемонією принц Гаррі і його старший брат принц Вільям (праворуч) традиційно пройшли останні кілька десятків метрів до церкви пішки і привітали присутніх. Обоє були одягнені в уніформу полку кінної гвардії британської армії. У Кенсінгтонському палаці заявили, що королева Єлизавета ІІ особисто дозволила своєму онуку одружитися у цій уніформі.

  • Меган Маркл зі своєю матір'ю Дорією Рагленд

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Перше фото

    Фотографи змогли зробити фото нареченої вже дорогою до церкви. Вона прибула разом зі своєю матір'ю Дорією Рагленд. До того жодні фотографії нареченої не було дозволено публікувати, щоб наречений випадково їх не побачив.

  • Дорія Рагленд

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Матір нареченої: Дорія Рагленд

    Для Меган її мама Дорія Рагленд - найважливіша гостя весілля. Під час церемонії вона пролила чимало сліз. До останнього моменту люди спекулювали, чи поведе Дорія свою доньку до вівтаря замість батька - Томаса Маркла - який через операцію на серці не зміг взяти участі у церемонії. За перебігом весілля він спостерігав по телевізору.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Діти з квітами та пажі

    Коли члени королівської родини одружуються, за традицією, в церемонії бере участь група пажів та дітей, які розсипають квіти. Ідеться про дітей близьких друзів чи родичів. У церемонії весілля Гаррі та Меган брали участь загалом десятеро маленьких помічників - серед них також принц Джордж та принцеса Шарлотта.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Прибуття королеви

    Без неї нікуди - Її Величність королева Єлизевата ІІ останньою з артистократичних персон зайшла до церкви зі своїм чоловіком принцом Філіпом. Увагу журналістів зокрема привернув пастельний салатовий колір її вбрання. Прибуття королеви чекали з особливим хвилюванням.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Проста сукня, довга фата

    Сукню нареченої шив дім моди Givenchy, а дизайн розробила модельєрка Клер Уайт Келлер. Жодної претензійності, лише проста елегантність, а також діамантова діадема (родинна прикраса королеви Марії) і п'ятиметрова фата. Весільний букет Меган складався із незабудок, які Гаррі зібрав у старому саду своєї матері Діани.

  • Королівське весілля

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Принц Чарльз веде Меган до вівтаря

    До вівтаря Меган вів не її рідний батько (як це передбачено англосаксонською традицією весілля), а принц Чарльз. Вона особисто попросила принца Уельського про це і він радісно погодився. Однак значну частину шляху Меган пройшла без супроводу чоловіків, що теж символічно.

  • Єпископ Майкл Каррі

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    Емоційний акцент: єпископ Майкл Каррі з Чикаго

    Єпископ Майкл Каррі прочитав у церкві Святого Георга особливу проповідь, яка була витримана у цілком сучасному стилі проповідей, нетиповому для церковних служб, до яких звикла британська королівська родина. У проповіді він зокрема зацитував правозахисника Мартіна Лютера Кінга: "Любов - це сила".

  • Принц Гаррі та Меган Маркл

    Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

    У кареті Віндзором

    Після церемонії молодята поцілували одне одного коротким поцілунком і, покинувши церкву Святого Георга, поїхали у відкритій кареті, щоб показатися десяткам тисяч фанів на вулицях Віндзора. Після цього вони відправилися назад до палацу, щоб святкувати одруження у колі близько двохсот запрошених гостей.

    Автор: Дмитро Прокопчук


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Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості

Фани британської королівської родини очікували на весілля принца Гаррі та Меган Маркл упродовж багатьох місяців. І ось нарешті дочекалися. (20.05.2018)  

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