ЄК оштрафувала Google на півтора мільярда євро за зловживання з AdSense

Європейська Комісія у середу, 20 березня, ухвалила рішення накласти штраф на американського інтернет-гіганта Google за зловживання своїм домінуючим положенням на ринку інтернет-реклами. Згідно з рішенням Єврокомісії, яке було оголошене єврокомісаркою з питань конкуренції Маргарете Вестагер, Google має заплатити штраф у розмірі 1,49 мільярда євро.

Це третій штраф щодо Google в Європі за останні два роки. Попередні два розслідування стосувалися зловживання домінуючим становищем на ринку операційних систем для мобільних пристроїв і при просуванні сервісу Google Shopping.

"Сьогоднішнє рішення стосується того, яким чином Google зловживав своїм домінуванням для того, щоб інтернет-сайти припинили використовувати інші рекламні сервіси, окрім AdSense", - заявила Маргарете Вестагер, слова якої наводить агенція AP. На думку Єврокомісії, Google та його материнська компанія Alphabet порушили антимонопольні правила ЄС, вносячи жорсткі умови у договори клієнтів, які використовують сервіс AdSense, щоб вони не могли використовувати на своїх сайтах рекламу інших рекламних онлайн-сервісів.

Компанія Microsoft подала у ЄС позов проти Google через сервіс AdSense ще 2009 року, а формально розслідування цієї справи в ЄС розпочалося у 2016 році. У 2018 році Єврокомісія оштрафувала Google на рекордні п'ять мільярдів доларів (4,34 мільярда євро) за зловживання домінуючим становищем на ринку операційних систем для мобільних пристроїв. 2017 року компанія була оштрафована на 2,42 мільярда євро за зловживання у просуванні сервісу Google Shopping.