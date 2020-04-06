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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єгор Фірсов".
Український політик Єгор Фірсов був депутатом Верховної Ради з 2014 до 2016 року. Єгор Фірсов очолював Донецьку обласну організацію партії УДАР. Єгор Фірсов був активним учасником Євромайдану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.