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Єгор Фірсов

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єгор Фірсов".

Український політик Єгор Фірсов був депутатом Верховної Ради з 2014 до 2016 року. Єгор Фірсов очолював Донецьку обласну організацію партії УДАР. Єгор Фірсов був активним учасником Євромайдану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС ліквідовують пожежу

В зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС ліквідовують пожежу 06.04.2020

Рятувальники гасять лісову пожежу в зоні відселення навколо Чорнобильської АЕС. Радіаційний фон перебуває в межах норми, запевняють в ДСНС. Наразі триває гасіння двох осередків вогню.
Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата

Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата 02.04.2016

Екс-народний депутат зазначає, що в Україні відсутній закон, на підставі якого має здійснюватись дострокове припинення повноважень депутатів, які не входять до парламентських фракцій.
Позбавлення депутатських мандатів: БПП рухається слизькою дорогою

Позбавлення депутатських мандатів: БПП рухається "слизькою" дорогою 30.03.2016

Позбавлення депутатських мандатів Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які входили до фракції БПП, критично сприйняли політологи. Експерти застерігають Петра Порошенка не йти шляхом Віктора Януковича.
Імперативний мандат як загроза демократії

Імперативний мандат як загроза демократії 29.03.2016

Опитані DW експерти гостро розкритикували безпрецедентний спосіб, у який були позбавлені депутатських мандатів Микола Томенко та Єгор Фірсов. На недемократичність цієї практики вказує і Венеціанська комісія.
ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова

ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова 28.03.2016

Центральна виборча комісія України позбавила мандатів двох колишніх членів фракції "Блоку Петра Порошенка" Миколу Томенка та Єгора Фірсова після рішення політичної сили про виключення їх з партії.
З'їзд Блоку Петра Порошенка висунув Гройсмана на посаду прем'єра

З'їзд "Блоку Петра Порошенка" висунув Гройсмана на посаду прем'єра 25.03.2016

"Блок Петра Порошенка" на з'їзді ухвалила рішення про підтримку відставки уряду та кандидатури Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України.
Депутат Фірсов заявив про вихід із фракції БПП, звинувативши Кононенка у корупції

Депутат Фірсов заявив про вихід із фракції БПП, звинувативши Кононенка у корупції 08.02.2016

Народний депутат України Єгор Фірсов полишає лави фракції "Блок Петра Порошенка". Причиною виходу став протест проти покриття членами фракції корупційних схем.