Євстратій Зоря: Україні передадуть томос 6 січня

Вселенський патріархат передасть томос про автокефалію Української православної церкви 6 січня 2019 року. Документ отримає предстоятель єдиної помісної церкви, якого оберуть в Україні на об'єднавчому соборі 15 грудня. Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря в четвер, 13 грудня.

"Томос Вселенського патріарха, за тією інформацією, яку ми отримали, мають вручити предстоятелю православної церкви України 6 січня", - цитує Зорю інформагенція "Українські новини".

6 січня в Константинополі має відбутися божественна літургія, служба Вселенського патріарха і предстоятеля української помісної церкви, після якої йому вручать томос, уточнив речник УПЦ КП.

УПЦ КП визначила єдиного кандидата

УПЦ КП провела 13 грудня архієрейський собор для підготовки до об'єднавчого собору і визначила єдиного кандидата на посаду предстоятеля майбутньої єдиної помісної церкви, додав Зоря.

Архієпископ відмовився назвати ім'я цієї людини. Кандидата представлять під час собору, пояснив він. Спершу всі учасники собору визначать трьох головних претендентів, а потім тільки архієреї таємним голосуванням оберуть предстоятеля, розповів Зоря.

Речник УПЦ КП додав, що комісія представників православних церков України, яка готує об'єднавчий собор, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви. Цей проект запропонував Синод Вселенського патріархату. "Дискутували, деякі речі збережені, деякі речі змінені, дещо відкинуто", - пояснив Зоря.