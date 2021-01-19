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"Євро-2012"

Велике будівництво: скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео)

"Велике будівництво": скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

Зимова Олімпіада в Україні - це справді круто чи чергова ідея фікс?

Зимова Олімпіада в Україні - це "справді круто" чи чергова ідея фікс? 15.01.2021

В Україні знову виношують намір поборотись за право проведення Олімпійських ігор. Прихильники ідеї говорять про розвиток туризму й нові робочі місця. Критики - про величезні витрати, які потім себе не виправдовують.
Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео) 29.05.2018

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так.

Фактчек DW: Чи дійсно в Україні відремонтували найбільше доріг за останні роки? (29.05.2018) 29.05.2018

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011 році, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так.

Летовищна математика: навіщо Борисполю ще більше грошей

Летовищна математика: навіщо "Борисполю" ще більше грошей 22.04.2017

Роботу двох з трьох основних терміналів міжнародного аеропорту "Бориспіль" після "Євро-2012" законсервували. Натомість новий менеджмент летовища хоче грошей ще на один новий термінал.
Коментар: Жовта картка для російського футболу

Коментар: "Жовта картка" для російського футболу 15.06.2016

УЄФА жорстко покарав Росію за безчинства російських уболівальників під час "Євро-2016". Хороша реакція, але чи готовий він, у разі чого, показати ще й червону картку, запитує спортивний редактор DW Єнс Крепела.
Футбольна лихоманка: рівень заразності

Футбольна лихоманка: рівень заразності 14.06.2016

Нині в самому розпалі "Євро-2016". DW з'ясовувала, як великі спортивні події впливають на споживчі настрої населення - особливо коли рідна команда перемагає і просувається далеко в турнірній таблиці.
Яресько не впевнена в узгодженні МВФ всіх змін до Податкового кодексу

Яресько не впевнена в узгодженні МВФ всіх змін до Податкового кодексу 30.12.2015

Прийняття держбюджету на 2016 рік ще не є гарантією для виділення Міжнародним валютним фондом наступного траншу, попередила міністерка фінансів України.

Антикостюм - вбрання, яке важко не помітити 13.10.2014

Аби вийти у такому костюмі на вулицю, потрібно мати неабияку сміливість. Класичний покрій у поєднанні з божевільними принтами не залишить байдужим нікого.
Україна не дочекалася туристичного ефекту Євро

Україна не дочекалася туристичного "ефекту "Євро" 16.08.2013

Свого часу "Євро-2012" привернув до України увагу всього світу. Після чемпіонату країна потрапила до низки міжнародних туристичних рейтингів як місце, де варто побувати. Чи приваблює Україна іноземців і тепер?
Відголоски Євро-2012: львівські фірми сперечаються з донецькими

Відголоски "Євро-2012": львівські фірми сперечаються з донецькими 05.08.2013

Підприємці Львівської та Івано-Франківської областей налаштовані пікетувати Міжнародний аеропорт "Львів". Компанії вимагають від донецького генпідрядника розрахунку за роботу при будівництві летовища.
Спільний прикордонний контроль: практика є, законів немає

Спільний прикордонний контроль: практика є, законів немає 30.04.2013

Механізм "єдиної зупинки", що діяв на українсько-польському кордоні під час "Євро-2012", отримав позитивні відгуки від експертів та подорожуючих. Однак для більшої ефективності бракує відповідних законів.
Україна очима пересічного німця

Україна очима пересічного німця 04.03.2013

Німці знають про Україну мало, здебільшого зі скупих новинних повідомлень. "Тут добрими і працьовитими людьми керує злий, корумпований тиран" – це свіжі враження від дискусії про бойкот "Євро-2012".
Розбиті дороги не ведуть до покращення

Розбиті дороги не ведуть до покращення 21.02.2013

Ями замість доріг. Такі картини відкрилися українським автомобілістам із настанням весни. І це попри вкладені напередодні "Євро-2012" мільярдні суми у ремонт. Чи можуть водії вплинути на безвідповідальних посадовців?
Що ощасливлює літніх українців - виставка в Магдебурзі

Що ощасливлює літніх українців - виставка в Магдебурзі 30.01.2013

Пізнай інших, щоб пізнати самого себе. Студенти з Магдебурга вирушили до України і розпитували пенсіонерів, що їх ощасливлює. Результати можна побачити на фотовиставці "Щаслива старість в Україні".
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