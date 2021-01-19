Фактчек DW: Чи дійсно в Україні відремонтували найбільше доріг за останні роки? (29.05.2018)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011 році, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так.