 Євросоюз схвалив початок торговельних переговорів із США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Євросоюз схвалив початок торговельних переговорів із США

Країни-члени ЄС надали єврокомісарці з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом мандат на ведення торговельних переговорів з Вашингтоном. За її словами, початок перемовин залежить від США.

Євросоюз готовий почати переговори з США щодо мит та правил торгівлі

Євросоюз готовий почати переговори з США щодо мит та правил торгівлі

Після кількох місяців суперечок країни Європейського Союзу підтримали мандат на переговори з США щодо умов двосторонньої торгівлі. За це у понеділок, 15 квітня, проголосувала більшість країн-членів ЄС. Мандат єврокомісарці з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом було надано під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі. Франція проголосувала проти цього, оскільки президент країни Еммануель Макрон наполягав, аби спочатку американський лідер Дональд Трамп знову підписав Паризьку кліматичну угоду, з якої США вийшли у 2017 році, передає агенція AFP. Бельгія утрималась.

Сесілія Мальмстрьом заявила, що готова почати переговори з США якнайшвидше. "Тепер я зможу зв'язатися з нашими американськими партнерами з метою організації дати першого раунду якомога швидше", - заявила вона під час прес-конференції у Брюсселі. За її словами, від Вашингтона залежить, коли саме розпочнуться перемовини.

Які питання обговорюватимуться

Переговори стосуватимуться скасування штрафних мит на товари, повідомляє агенція dpa. Окрім того, планується більш тісна співпраця із США щодо правил торгівлі фармацевтичними продуктами. ЄС також хоче запобігти запровадженню в США додаткових тарифів на європейські автомобілі. У лютому Трамп заявив про намір запровадити штрафні мита на автомобілі європейського виробництва обсягом до 25 відсотків, якщо ЄС найближчим часом не почне переговори про вільну торгівлю.

DW.COM

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Субсидії Євросоюзу для Airbus негативно вплинули на США, тому Вашингтон запровадить штрафні тарифи на європейські товари на загальну суму 11 мільярдів доларів, заявив американський президент Дональд Трамп. (09.04.2019)

Як повідомлялося, влітку 2018 року США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, на які поширюються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Після цього Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на європейські автомобілі. Він неодноразово скаржився на те, що авто концернів BMW і Mercedes у країні майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі досить високі. Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США підвищили мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому авто такого типу обкладаються митом у 14 відсотків.

У липні Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися відмовитися від усіх запланованих раніше взаємних штрафних мит. Вони вирішили не запроваджувати нові митні тарифи, доки триватимуть переговори.

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