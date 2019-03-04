Євросоюз: Жодного прогресу для виходу з глухого кута щодо Brexit

Європейський Союз та Великобританія поки що не змогли знайти вихід з глухого кута, у якому опинився процес виходу королівства з блоку у зв'язку з відмовою британських депутатів затвердити угоду з ЄС про вихід.

Головний представник Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє у середу, 6 березня, поінформував Єврокомісію, що переговори з Лондоном напередодні, 5 березня, були "складними", хоча й відбувалися у "конструктивній атмосфері". Про це проінформував офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Барньє зустрічався з генеральним прокурором Англії та Уельса Джеффрі Коксом і міністром з питань Brexit Стівеном Барклі. Він наголосив, що "на даний момент не було знайдено рішення, яке відповідало би угоді про вихід" Великобританії з ЄС, інформує AFP.

Зокрема, нічим завершилося обговорення сторонами так званого режиму backstop, який передбачає існування відкритого кордону, без запровадження митного контролю, між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого королівства - Північною Ірландією. На внесенні цього механізму в текст угоди про Brexit наполіг ЄС. У Лондоні, зокрема частина депутатів парламенту, виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Мішель Барньє знову наголосив, що ЄС не вестиме переговорів щодо зміни вже узгодженої сторонами угоди про вихід. Натомість, переговори нині сфокусовані на тому, щоб розробити окремий документ, який буде покликаний заспокоїти ту частину британського парламенту, яка невдоволена угодою і виступає проти режиму backstop у ній і загалом за більш "жорсткий" Brexit.

Як повідомлялось, британський парламент підтримав стратегію прем'єрки Терези Мей, яка дає їй більше часу для переговорів з Брюсселем. Якщо до 12 березня Мей не отримає у парламенті більшість для ратифікації угоди з Євросоюзом, в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо її не схвалять, то зростає вірогідність так званого "жорсткого Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.