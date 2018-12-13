Євросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на допомогу Донбасу

Європейський Союз виділив Україні додаткові чотири мільйони євро для гуманітарної допомоги людям, які мешкають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської комісії в четвер, 13 грудня.

"ЄС продовжує підтримувати всіх, хто цього потребує, де б вони не були. Це наш гуманітарний і моральний обов'язок. Нове фінансування дозволить нам надавати допомогу в непідконтрольних українському уряду регіонах, де гуманітарна ситуація залишається дуже складною", - заявив єврокомісар із гуманітарної допомоги і кризового врегулювання Христос Стиліанідіс.

Фінансування допоможе найбільш незахищеним людям. Ідеться, зокрема, про надання обігрівачів.

Загалом гуманітарні проекти, які ЄС фінансує в Україні, охоплюють допомогу з харчами, обігрівачами, ремонтом житла, водопостачанням. Ідеться також про надання медичної допомоги, послуги освіти в надзвичайних ситуаціях, а також проведення розмінування Донбасу.

Таким чином, обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні з 2014 року сягає 116 мільйонів євро, йдеться в повідомленні.