Євросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на допомогу Донбасу

Гуманітарні проекти ЄС підтримають найбільш незахищені верстви населення взимку, повідомили в Єврокомісії.
Європейський Союз виділив Україні додаткові чотири мільйони євро для гуманітарної допомоги людям, які мешкають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської комісії в четвер, 13 грудня.
"ЄС продовжує підтримувати всіх, хто цього потребує, де б вони не були. Це наш гуманітарний і моральний обов'язок. Нове фінансування дозволить нам надавати допомогу в непідконтрольних українському уряду регіонах, де гуманітарна ситуація залишається дуже складною", - заявив єврокомісар із гуманітарної допомоги і кризового врегулювання Христос Стиліанідіс.
Фінансування допоможе найбільш незахищеним людям. Ідеться, зокрема, про надання обігрівачів.
Загалом гуманітарні проекти, які ЄС фінансує в Україні, охоплюють допомогу з харчами, обігрівачами, ремонтом житла, водопостачанням. Ідеться також про надання медичної допомоги, послуги освіти в надзвичайних ситуаціях, а також проведення розмінування Донбасу.
Таким чином, обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні з 2014 року сягає 116 мільйонів євро, йдеться в повідомленні.
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