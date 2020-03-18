Європол: Під час коронавірусної кризи активізуються кіберзлочинці та шахраї

У Європолі зафіксували швидкий ріст злочинності у зв'язку з пандемією коронавірусу. Встановлено збільшення кількості кіберзлочинів, шахрайства, крадіжок та фальшувань, йдеться у звіті поліцейської служби Європейського Союзу в Гаазі, опублікованому у п'ятницю, 27 березня.

Від часу початку стрімкого поширення коронавірусу в Європі збільшилась кількість продажів фальсифікатів захисних масок, дезінфекційних засобів та медикаментів, ідеться у звіті. За даними Європолу, тільки протягом березня поліція перешкодила продажу 34 тисяч масок, що не відповідають стандартам якості. На ринку з'явились також підроблені антивіральні медикаменти, антималярійні препарати та вітаміни. "Такі активні дії криміналітету під час кризи становлять особливу загрозу та є небезпечними для людей", - заявила керівниця Європолу Катеріна де Боллє.

Вона застерігає також від активності кіберзлочинців, адже люди, які зараз перейшли на роботу в домашніх умовах, користуються неналежно захищеними комп'ютерами для входу в мережі компаній та організацій. При цьому європоліцейські навели приклад з Чеської Республіки, яка повідомила про кібератаку на Університетську лікарню в Брно, що змусила закрити всю ІТ-мережу закладу, відкласти термінові хірургічні операції та перенаправити пацієнтів в інший шпиталь.

Також в Європолі очікують ще більшого зростання шахрайств, адже злочинці зловживають страхами та довірою людей під час кризи, ідеться у звіті. Як приклад наводиться розслідування факту переказу компанією понад шести мільйонів євро для придбання дезінфекційних засобів та захисних масок на рахунки фіктивної фірми.