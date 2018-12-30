 Європейську прикордонну службу Frontex збільшать на 10 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

Європейську прикордонну службу Frontex збільшать на 10 тисяч осіб

Завдяки кадровому посиленню європейська прикордонна служба планує в майбутньому швидше та менш бюрократично реагувати на збільшення міграційного тиску.

Штат європейської прикордонної служби Frontex збільшать на 10 тисяч осіб

Кількість співробітників європейської прикордонної служби Frontex до 2027 року зросте на 10 тисяч осіб. Про це в четвер, 28 березня, повідомили учасники переговорів між Європарламентом та країнами-членами ЄС.

DW.COM

До 2020 року кількість співробітників європейської прикордонної служби Frontex планують збільшити до 10 тисяч з нинішніх 600, повідомив голова Єврокомісії Юнкер. У вересні він надасть пропозиції щодо захисту кордону ЄС. (06.07.2018)

"Завдяки нашому сьогоднішньому рішенню ми зробимо Європу безпечнішою та захистимо наш Шенгенський простір", - заявила депутатка Європарламенту Моніка Гольмаєр (Monika Hohlmeier). За її словами, це рішення є "сильним сигналом", а захист зовнішніх кордонів - "абсолютним пріоритетом" для ЄС.

Посилення Frontex має відбуватися поступово. До 2021 року у прикордонній службі має бути 5000 нових співробітників. Завдяки кадровому посиленню служба планує в майбутньому швидше та менш бюрократично реагувати на збільшення міграційного тиску. Зокрема, Frontex підтримуватиме країни-члени ЄС у проведенні депортацій шукачів притулку, чиї заяви було відхилено.

Тим часом наплив нелегальних мігрантів до Євросоюзу останніми роками зменшується. За даними Frontex, у 2018 році було зафіксовано 150114 незаконних перетинів кордонів ЄС, що на 27 відсотків менше, ніж 2017 року.

Нагадаємо, європейську прикордонну службу Frontex було створено 2004 року для покращення захисту зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

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