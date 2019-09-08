Європейську місію у Перській затоці розташують в Абу-Дабі

Європейська місія для забезпечення безпечного проходу кораблів у Перській затоці буде базуватися на французькій морській базі в Абу-Дабі. Про це у неділю, 24 листопада, заявила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі. "Ми офіційно домовились, що командний центр європейської ініціативи морського нагляду перебуватиме на території ОАЕ", - сказала вона, передає агенція AFP.

Роботу місії забезпечуватимуть близько 10-15 співробітників, які "сприятимуть тому, щоб морська навігація в затоці була максимально безпечною", додала Парлі. Вона не назвала країни, які приєднаються до місії, заявивши, що уряди низки держав ще чекають, коли їхні парламенти нададуть згоду на участь в ініціативі. Дії європейської місії будуть координуватися із нещодавно створеною аналогічною місією США, зазначила міністерка оборони Франції.

На початку листопада міжнародна коаліція на чолі з США створила місію для захисту судноплавства у Перській затоці. Приводом для цього стало затримання Іраном 19 липня танкера Stena Impero. Після цього США закликали інші країни об'єднатися для захисту суден. До коаліції приєдналася Великобританія і низка інших країн. Місія розташована на військовій базі в Бахрейні. Більшість європейських урядів відмовилися брати участь у цій коаліції, побоюючись погіршення відносин з Іраном на тлі скорочення ним своїх зобов'язань за ядерною угодою.

Напруга у Перській затоці зросла після кількох атак на нафтові танкери, в яких США та їхні союзники обвинуватили Іран. Тегеран відкидає усі обвинувачення.