 Європейську місію у Перській затоці розташують в Абу-Дабі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

Європейську місію у Перській затоці розташують в Абу-Дабі

Для сприяння безпечній навігації кораблів в Перській затоці на французькій військовій базі в Абу-Дабі буде розташована європейська місія. Вона координуватиме свої дії з місією США.

Європейська місія спостерігатиме за безпекою в Перській затоці

Європейська місія спостерігатиме за безпекою в Перській затоці

Європейська місія для забезпечення безпечного проходу кораблів у Перській затоці буде базуватися на французькій морській базі в Абу-Дабі. Про це у неділю, 24 листопада, заявила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі. "Ми офіційно домовились, що командний центр європейської ініціативи морського нагляду перебуватиме на території ОАЕ", - сказала вона, передає агенція AFP.

DW.COM

Найближчими днями Іран представить в ООН план співробітництва для посилення безпеки в Перській затоці, заявив президент країни Хасан Роухані. Цей план передбачає участь в ініціативі лише країн регіону. (22.09.2019)

Юридична перевірка щодо затриманого у липні цього року іранцями британського танкера Stena Impero добігає кінця, тож незабаром паливне судно можуть звільнити, запевнили в МЗС Ірану. (08.09.2019)

Роботу місії забезпечуватимуть близько 10-15 співробітників, які "сприятимуть тому, щоб морська навігація в затоці була максимально безпечною", додала Парлі. Вона не назвала країни, які приєднаються до місії, заявивши, що уряди низки держав ще чекають, коли їхні парламенти нададуть згоду на участь в ініціативі. Дії європейської місії будуть координуватися із нещодавно створеною аналогічною місією США, зазначила міністерка оборони Франції.

На початку листопада міжнародна коаліція на чолі з США створила місію для захисту судноплавства у Перській затоці. Приводом для цього стало затримання Іраном 19 липня танкера Stena Impero. Після цього США закликали інші країни об'єднатися для захисту суден. До коаліції приєдналася Великобританія і низка інших країн. Місія розташована на військовій базі в Бахрейні. Більшість європейських урядів відмовилися брати участь у цій коаліції, побоюючись погіршення відносин з Іраном на тлі скорочення ним своїх зобов'язань за ядерною угодою.

Напруга у Перській затоці зросла після кількох атак на нафтові танкери, в яких США та їхні союзники обвинуватили Іран. Тегеран відкидає усі обвинувачення.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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