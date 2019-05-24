Європейський суд: Судова реформа Польщі щодо верховних суддів протиправна

Європейський суд у понеділок, 24 червня, постановив, що зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду Польщі суперечить законодавству Європейського Союзу. Як ідеться у рішенні Європейського суду, відповідні норми польського законодавства не мають легітимної мети та порушують засади незмінюваності суддів, повідомляє dpa. Дострокове позбавлення верховних суддів повноважень має ознаки дискримінації, а вирішення питання представником виконавчої влади про продовження суддею повноважень як винятку порушує принцип суддівської незалежності, вважають судді у Люксембурзі.

Крім того, у цей же день в іншому провадженні щодо зниження пенсійного віку для суддів загальних судів Польщі експерт Європейського суду заявив, що польське законодавство порушує в цій частині принцип суддівської незалежності. Рішення у цій справі за позовом Єврокомісії до Польщі очікується через кілька тижнів.

Нагадаємо, у 2017 році законом було запроваджено зниження пенсійного віку для суддів, зокрема і Верховного суду Польщі. Тоді на пенсію мали піти усі судді, яким виповнилось 65 років, хоча раніше пенсійний вік було встановлено на рівні 70 років. Відповідна норма торкнулась 27 з 72 суддів, у тому числі голови Верховного суду Польщі. Ті ж, хто бажав продовжити роботу суддею, мали, за законом, подати прохання президентові Польщі Анджею Дуді.

Єврокомісія звернулась з позовом до Європейського суду, оскільки вбачала у цих положеннях порушення європейських принципів функціонування судової влади. У жовтні 2018 року суд в Люксембурзі наказав негайно призупинити дію положень польського законодавства щодо зниження пенсійного віку суддів. Польща цю вимогу виконала. Європейський суд продовжив розгляд справи.