Європейський суд з прав людини засудив РФ через смерть Магнітського

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав низку порушень Росією стосовно російського юриста Сергія Магнітського, який раніше помер у СІЗО, і засудив дії РФ. ЄСПЛ постановив, що Росія повинна сплатити двом заявникам - дружині та матері Магнітського - загалом 34 тисячі євро для відшкодування моральної шкоди, йдеться у пресрелізі Суду, поширеному у вівторок, 27 серпня.

Зазначається, що ЄСПЛ визнав, що влада РФ мала підстави підозрювати Магнітського у причетності до ухилення від сплати податків, тому скарга заявників на цій підставі була відхилена.

Однак, як зауважують у ЄСПЛ, ця підозра не давала причин для утримування Магнітського в ув'язненні більше року. Більше того, влада РФ не вказала на достатні причини для його тримання під вартою протягом такого тривалого періоду часу.

Суд визнав недостатньою допомогу, яку Магнітському надавали у в'язниці

ЄСПЛ визнав, що медична допомога, яку Магнітському надавали в ув'язненні, була недостатньою і саме це призвело до його смерті. Також у Суді наголосили на відсутності подальшого розслідування стосовно смерті юриста. У Суді зауважили, що попри хвороби Магнітського, його тримали у переповнених камерах та жорсткого з ним поводилися. А саме СІЗО, де його тримали, не мало належних засобів для лікування.

ЄСПЛ встановив, що влада РФ позбавила Магнітського важливої медичної допомоги та не виконала свого обов'язку щодо захисту його життя.

РФ порушила права Магнітського, коли засудила його після смерті

Крім того, у Європейському суді з прав людини вказали на ще одне порушення Росією прав Магнітського. Росія продовжила розслідування стосовно Магнітського після його смерті. У липні 2013 року російський суд не знайшов підстав для реабілітації померлого в СІЗО у 2009 році Магнітського та визнав його винним посмертно. Водночас проти нього припинили кримінальне провадження і, відповідно, вирок щодо нього не виносився.

У відповідь на це у ЄСПЛ дійшли висновку, що це рішення суду РФ порушує Конвенцію з прав людини. У суді нагадали, що основне правило кримінального права полягає у тому, що кримінальна відповідальність не може тривати довше за життя самої особи, яка вчинила злочинне діяння.

Нагадаємо, російський юрист Сергій Магнітський звинуватив низку чиновників РФ у розкраданні в держави понад 230 мільйонів доларів. У відповідь юриста звинуватили в ухиленні від сплати податків. Він був заарештований і помер у лікарні СІЗО "Матроська тиша" в листопаді 2009 року. У США в 2012 році був ухвалений "акт Магнітського", що передбачає персональні санкції проти осіб, відповідальних за порушення прав людини в Росії. З того часу ще п'ять країн ухвалили подібні закони.

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