 Європейський суд дозволив YouTube не розкривати дані онлайн-піратів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Європейський суд дозволив YouTube не розкривати дані онлайн-піратів

Європейський суд ухвалив рішення, згідно з яким YouTube має на вимогу правовласників повідомити лише поштову адресу користувачів, що займаються піратством.

Суд дозволив YouTube не розкривати інформацію про піратів

Суд дозволив YouTube не розкривати інформацію про піратів

Відеосервіс YouTube, власником якого є інтернет-гігант Google, не зобов'язаний розкривати інформацію, яка допоможе ідентифікувати осіб, що нелегально розміщують на цій платформі відеоконтент без дотримання вимог авторського права. Відповідне рішення ухвалив у четвер, 9 липня, Європейський суд у Люксембурзі.

Згідно з цим рішенням, YouTube має на вимогу правовласників повідомити лише поштову адресу користувачів, що займаються піратством, але не їхні електронні адреси, IP-адреси або телефонні номери, повідомляє агенція новин AFP.

Читайте також: У Німеччині заборонили публікувати в інтернеті зроблені в музеях фото

Із запитом до Європейського суду звернувся суд у Німеччині, попросивши вирішити судову суперечку між німецькою кінокомпанією Constantin Film та YouTube. Причиною для позову з боку кінокомпанії стало те, що у 2013 та 2014 роках користувачі YouTube розмістили на відеосервісі два фільми без згоди правовласника - Scary Movie 5 та Parker. Намагаючись отримати дані про онлайн-піратів, кінокомпанія звернулася з відповідною вимогою до адміністрації YouTube. Утім, відеосервіс відмовився повідомити Constantin Film персональні дані користувачів, що порушили авторські права.

Читайте також: Європарламент відхилив реформу щодо авторського права в інтернеті

"Коли якийсь фільм неправомірно завантажений на якусь онлайн-платформу, як то YouTube, правовласник може, згідно з директивою про забезпечення прав інтелектуальної власності, вимагати від оператора надати лише поштову адресу відповідного користувача, але не його чи її електронну адресу, IP-адресу або телефонний номер", - йдеться в ухвалі Європейського суду.

В Google привітали це рішення суду, адже відтепер компанії буде простіше ухвалювати рішення щодо того, яку інформацію надавати правовласникам. Це рішення "забезпечує правову ясність щодо того, якою інформацією доцільно ділитися з правовласниками у випадку висування претензії на авторське право", - йдеться у заяві представника Google.

Дивитись відео 00:54

Cкільки заробляють зірки Youtube та Instagram (13.11.2017)

 

Також за темою

Heimkino auf der Couch

Нелегальний перегляд фільмів у Німеччині може коштувати сотні євро 22.04.2020

І в часи коронавірусу піратське скачування фільмів у Німеччині може дорого обійтися. Боннський юрист Валентин Лютцов в інтерв’ю DW розповів, як зберегти власні гроші та хто несе відповідальність за "піратство" .

Symbolbild - YouTube Upload

Що треба знати про реформу авторського права у Євросоюзі 26.03.2019

Суперечка щодо реформи авторського права у Євросоюзі тривала багато місяців. Тепер компромісу досягнуто. Але чи втілять його в життя? Тим часом не вщухають протести проти реформи.

Реклама

Докладно

Трансляція телезвернення Путіна в Севастополі

У РФ за сумніви в "Крим наш" кидатимуть за ґрати

Федір Крашенінніков про інакодумство у РФ щодо анексії Криму й судове переслідування.  

У ЄС діятимуть нові правила оплати праці та відпочинку водіїв-далекобійників

Нові правила для далекобійників у ЄС: що зміниться

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  