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Європейська прокуратура

Діяльність Європейської прокуратури, яку створюють у ЄС, буде спрямована передусім на розслідування злочинів проти фінансових інтересів Євросоюзу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "європейська прокуратура". Європейську прокуратуру (EPPO) планують створити в Європейському Союзі. Мета Європейської прокуратури – розслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС. Йдеться, зокрема, про такі злочини, як масштабне зловживання коштами фондів ЄС або махінації зі відшкодування ПДВ. Європейську прокуратуру хочуть розмістити в Люксембурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова Європейська прокуратура вже розслідує у 1200 справах - Ковеши

Нова Європейська прокуратура вже розслідує у 1200 справах - Ковеши 13.08.2021

Європейська прокуратура, яка розпочала роботу 1 червня, проводить наразі розслідування щодо 1200 корупційних діянь, які ймовірно завдали шкоди ЄС на чотири мільярди євро.

Захист бюджету ЄС: Європейська прокуратура розпочала роботу

Захист бюджету ЄС: Європейська прокуратура розпочала роботу 01.06.2021

Європейська прокуратура розпочала свою діяльність. Одним з головних її завдань стане захист бюджетних коштів Євросоюзу.
20 країн ЄС заявили про створення Європейської прокуратури

20 країн ЄС заявили про створення Європейської прокуратури 12.10.2017

Новий орган допомагатиме боротися із масштабними фінансовими махінаціями в ЄС, однак ця структура розпочне роботу не раніше, ніж за три роки.
В Євросоюзі створюють Європейську прокуратуру

В Євросоюзі створюють Європейську прокуратуру 05.10.2017

Спільна Європейська прокуратура з 2020 року має займатися розслідуванням фінансових злочинів поки що тільки в 20 країнах Євросоюзу. До її компетенції належатимуть зокрема оборудки з грошима з бюджету ЄС.
20 країн-членів ЄС погодилися на створення Європейської прокуратури

20 країн-членів ЄС погодилися на створення Європейської прокуратури 08.06.2017

Європейський Союз планує створити ще одне загальне відомство - Європейську прокуратуру, яка матиме на меті боротьбу з фінансовими злочинами.