Діяльність Європейської прокуратури, яку створюють у ЄС, буде спрямована передусім на розслідування злочинів проти фінансових інтересів Євросоюзу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "європейська прокуратура". Європейську прокуратуру (EPPO) планують створити в Європейському Союзі. Мета Європейської прокуратури – розслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС. Йдеться, зокрема, про такі злочини, як масштабне зловживання коштами фондів ЄС або махінації зі відшкодування ПДВ. Європейську прокуратуру хочуть розмістити в Люксембурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.