Європейська мафія: головні гравці на кримінальній карті ЄС

Італійська Cosa Nostra, арабські клани й "російська мафія": прибуток злочинних угруповань, що діють у ЄС, перевищує 100 мільярдів євро на рік. DW - про найвпливовіші з них.
За даними поліцейської служби Євросоюзу Europol, загалом на території ЄС діє близько 5000 організованих злочинних угруповань. Їхній прибуток сягає близько 110 мільярдів євро на рік: це приблизно один відсоток від загального ВВП ЄС, підрахували експерти італійського дослідницького центру Transcrime у своїй доповіді, присвяченій міжнародній злочинності у 2016 році.
За даними Transcrime, найбільшу частину цієї суми (28 мільярдів євро щорічно) злочинці заробляють торгівлею наркотиками. Усе прибутковішим бізнесом стає й податкове шахрайство, зокрема, різні кримінальні схеми навколо ПДВ. До інших видів нелегальної діяльності відносять торгівлю людьми, контрабанду й незаконну торгівлю тютюновими виробами та зброєю.
Більша частина виручених грошей відмивається через нелегальні компанії: такі фірми розташовані передусім на півдні Італії, де організована злочинність має глибоке коріння, а також у найбільших європейських портах та прикордонних регіонах ЄС.
Італійська мафія
До трійки найбільших італійських мафіозних структур належать угруповання Ndrangheta з регіону Калабрія, неаполітанська Camorra й сицилійська Cosa Nostra. Слід зауважити, що Ndrangheta вважається одним із найбільш багатих та впливових злочинних кланів у світі і крім Європи діє на території Північної та Південної Америки.
Кожна із кримінальних мереж об'єднує кілька родин, які утримують у свої руках величезні ресурси. За оцінками італійських правоохоронних органів, у 2007 році прибуток лише Ndrangheta склав 35-40 мільярдів євро. Щоправда, велика частина цієї суми - це дохід від інвестицій угруповання в легальний - наприклад, будівельний чи ресторанний - бізнес.
Вважається, що мафія чинить величезний тиск на регіональну владу в Італії. Притягнути членів угруповань до відповідальності часто непросто через вплив кланів на місцевих суддів. Крім того, більшість суддів відмовляється працювати в районах, що перебувають під контролем мафії.
Турецькі угруповання
Злочинні угруповання з Туреччини активно діють на всій території Європи, особливо у країнах, де широко представлена турецька діаспора - наприклад, у Німеччині, Нідерландах та Великобританії. Вони займаються торгівлею наркотиками, передусім героїном, а також іншими видами нелегального бізнесу - сутенерством, торгівлею людьми, вимаганням і гральним бізнесом.
Арабська мафія в Німеччині
Кілька злочинних угруповань складаються з представників арабської общини Німеччини: серед них, у тому числі, біженці з Палестинських територій та Лівану. Найвпливовіші - мафіозні клани Абу-Шакер, Аль-Зейн, Реммо й Мірі - переважно діють у Берліні, Бремені, а також у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія.
За даними німецької поліції, в усій Німеччині нараховується близько 50 активних злочинних кланів, кожний із яких включає кілька тисяч осіб. Передусім вони займаються торгівлею наркотиками, сутенерством, вимаганням грошей та грабіжництвом. Деякі клани мають зв'язки з шоу-бізнесом.
Албанські банди
Албанські злочинні угруповання діють по всій Європі, а також у Північній і Південній Америці та в Австралії. Їхня спеціалізація - незаконний обіг наркотиків, зброї, а також торгівля людьми або людськими органами.
Німецькі поліцейські проводять спецоперацію проти мафіозної організації в Дуйсбургу, грудень 2018 року
В одній тільки Албанії нараховується 15 родинних кримінальних кланів: ще кілька груп діє у країнах з албанською діаспорою. Албанські угруповання вважаються такими, що сильно дотримуються традицій: їхні головні цінності - родина, честь і лояльність. Зазвичай до кожної з мереж входить кілька тисяч осіб.
"Російська мафія"
У 2018 році за справами так званої "російської мафії" німецька поліція вела 26 розслідувань - на три менше, ніж роком раніше. Це майже п'ять відсотків від усіх кримінальних справ, відкритих у Німеччині за статтями, що мають відношення до організованої злочинності.
У звіті Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) перераховані всі 15 республік колишнього СРСР, вихідців із яких поліція в Німеччині зараховує до "російської мафії": до цієї ж категорії належать і члени банд з числа російських німців-переселенців.
У семи випадках бандами керували громадяни РФ, у чотирьох - вірмени, ще в чотирьох - грузини. Менш активними у сфері організованої злочинності в Німеччині є вихідці з Молдови, Литви, Азербайджану та України. Головні види злочинної діяльності - викрадення дорогих авто, торгівля наркотиками, рекет, кіберзлочинність, фінансові махінації та контрабанда людей.
В окрему групу у звіті BKA виділені чеченські організовані злочинні угруповання в Німеччині, точніше, банди, у яких вони домінують. На членів таких угруповань 2018-го року було заведено вісім кримінальних справ, сім із них - за підозрою в рекеті із застосуванням насильства. "Представники чеченських злочинних угруповань, - пишуть автори звіту, - вирізняються гарячковістю й непропорційно високою схильністю до насильства, у трьох випадках вони проходили у справах зі спроби вбивства і скоєних убивств".
Hells Angels і Bandidos
Деякі клуби мотоциклістів у Німеччині, наприклад, Hells Angels та Bandidos, перебувають під пильною увагою поліції. Хоча формально вони не вважаються злочинними бандами, відомо, що чимало з їхніх членів займаються сутенерством і торгівлею зброю та наркотиками. Між групами байкерів точиться боротьба за сферу впливу. Поліція у пошуку доказів часто проводить великомасштабні спецоперації.
Організованим злочинним угрупованням, створеним у ФРН вихідцями з колишнього СРСР, у тому числі чеченцями, присвячено окремий розділ у звіті Федерального відомства з кримінальних справ за 2018 рік. (25.09.2019)
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