Європейська мафія: головні гравці на кримінальній карті ЄС

За даними поліцейської служби Євросоюзу Europol, загалом на території ЄС діє близько 5000 організованих злочинних угруповань. Їхній прибуток сягає близько 110 мільярдів євро на рік: це приблизно один відсоток від загального ВВП ЄС, підрахували експерти італійського дослідницького центру Transcrime у своїй доповіді, присвяченій міжнародній злочинності у 2016 році.

За даними Transcrime, найбільшу частину цієї суми (28 мільярдів євро щорічно) злочинці заробляють торгівлею наркотиками. Усе прибутковішим бізнесом стає й податкове шахрайство, зокрема, різні кримінальні схеми навколо ПДВ. До інших видів нелегальної діяльності відносять торгівлю людьми, контрабанду й незаконну торгівлю тютюновими виробами та зброєю.

Більша частина виручених грошей відмивається через нелегальні компанії: такі фірми розташовані передусім на півдні Італії, де організована злочинність має глибоке коріння, а також у найбільших європейських портах та прикордонних регіонах ЄС.

Італійська мафія

До трійки найбільших італійських мафіозних структур належать угруповання Ndrangheta з регіону Калабрія, неаполітанська Camorra й сицилійська Cosa Nostra. Слід зауважити, що Ndrangheta вважається одним із найбільш багатих та впливових злочинних кланів у світі і крім Європи діє на території Північної та Південної Америки.

Кожна із кримінальних мереж об'єднує кілька родин, які утримують у свої руках величезні ресурси. За оцінками італійських правоохоронних органів, у 2007 році прибуток лише Ndrangheta склав 35-40 мільярдів євро. Щоправда, велика частина цієї суми - це дохід від інвестицій угруповання в легальний - наприклад, будівельний чи ресторанний - бізнес.

Італійська поліція затримала ймовірного члена мафіозного угруповання, липень 2019 року

Вважається, що мафія чинить величезний тиск на регіональну владу в Італії. Притягнути членів угруповань до відповідальності часто непросто через вплив кланів на місцевих суддів. Крім того, більшість суддів відмовляється працювати в районах, що перебувають під контролем мафії.

Турецькі угруповання

Злочинні угруповання з Туреччини активно діють на всій території Європи, особливо у країнах, де широко представлена турецька діаспора - наприклад, у Німеччині, Нідерландах та Великобританії. Вони займаються торгівлею наркотиками, передусім героїном, а також іншими видами нелегального бізнесу - сутенерством, торгівлею людьми, вимаганням і гральним бізнесом.

Арабська мафія в Німеччині

Кілька злочинних угруповань складаються з представників арабської общини Німеччини: серед них, у тому числі, біженці з Палестинських територій та Лівану. Найвпливовіші - мафіозні клани Абу-Шакер, Аль-Зейн, Реммо й Мірі - переважно діють у Берліні, Бремені, а також у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія.

За даними німецької поліції, в усій Німеччині нараховується близько 50 активних злочинних кланів, кожний із яких включає кілька тисяч осіб. Передусім вони займаються торгівлею наркотиками, сутенерством, вимаганням грошей та грабіжництвом. Деякі клани мають зв'язки з шоу-бізнесом.

Албанські банди

Албанські злочинні угруповання діють по всій Європі, а також у Північній і Південній Америці та в Австралії. Їхня спеціалізація - незаконний обіг наркотиків, зброї, а також торгівля людьми або людськими органами.

Німецькі поліцейські проводять спецоперацію проти мафіозної організації в Дуйсбургу, грудень 2018 року

В одній тільки Албанії нараховується 15 родинних кримінальних кланів: ще кілька груп діє у країнах з албанською діаспорою. Албанські угруповання вважаються такими, що сильно дотримуються традицій: їхні головні цінності - родина, честь і лояльність. Зазвичай до кожної з мереж входить кілька тисяч осіб.

"Російська мафія"

У 2018 році за справами так званої "російської мафії" німецька поліція вела 26 розслідувань - на три менше, ніж роком раніше. Це майже п'ять відсотків від усіх кримінальних справ, відкритих у Німеччині за статтями, що мають відношення до організованої злочинності.

У звіті Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) перераховані всі 15 республік колишнього СРСР, вихідців із яких поліція в Німеччині зараховує до "російської мафії": до цієї ж категорії належать і члени банд з числа російських німців-переселенців.

У семи випадках бандами керували громадяни РФ, у чотирьох - вірмени, ще в чотирьох - грузини. Менш активними у сфері організованої злочинності в Німеччині є вихідці з Молдови, Литви, Азербайджану та України. Головні види злочинної діяльності - викрадення дорогих авто, торгівля наркотиками, рекет, кіберзлочинність, фінансові махінації та контрабанда людей.

Мотоклуб Hells Angels перебуває під пильною увагою німецької поліції

В окрему групу у звіті BKA виділені чеченські організовані злочинні угруповання в Німеччині, точніше, банди, у яких вони домінують. На членів таких угруповань 2018-го року було заведено вісім кримінальних справ, сім із них - за підозрою в рекеті із застосуванням насильства. "Представники чеченських злочинних угруповань, - пишуть автори звіту, - вирізняються гарячковістю й непропорційно високою схильністю до насильства, у трьох випадках вони проходили у справах зі спроби вбивства і скоєних убивств".

Hells Angels і Bandidos

Деякі клуби мотоциклістів у Німеччині, наприклад, Hells Angels та Bandidos, перебувають під пильною увагою поліції. Хоча формально вони не вважаються злочинними бандами, відомо, що чимало з їхніх членів займаються сутенерством і торгівлею зброю та наркотиками. Між групами байкерів точиться боротьба за сферу впливу. Поліція у пошуку доказів часто проводить великомасштабні спецоперації.