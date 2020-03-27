 Європарламент і коронавірус: дистанційне засідання, важливі рішення | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.03.2020

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Європа

Європарламент і коронавірус: дистанційне засідання, важливі рішення

Через коронавірус Європарламент вперше провів пленарне засідання дистанційно. Як це відбувалося та які заходи з протидії пандемії ухвалили євродепутати - у репортажі DW.

Засідання Європарламенту в часи пандемії коронавірусу

Засідання Європарламенту в часи пандемії коронавірусу

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 Європарламент ще у першій половині березня звів свою роботу практично до нуля: комітети не засідають, всі голосування відклали. Утім, протидія пандемії потребує рішень Європарламенту. Через що там вдалися до небаченого досі кроку - провести 26 березня пленарне засідання з можливістю для євродепутатів голосувати з дому .

Хоча більшість євродепутатів залишилися вдома, о 10 ранку в пленарній залі у Брюсселі зібралися кілька десятків парламентарів. У залі вони витримували дисципліновано між собою дистанцію, що однак у перервах виходило не завжди.

Як голосувати дистанційно?

Європарламентарі повинні голосувати лише особисто. Аби дотриматися цього правила, відсутні обранці отримали бюлетені електронною поштою. Вони їх роздруковували, вписували своє ім'я, вказували рішення щодо кожного з питань і розписувалися. Заповнені бюлетені вони сканували чи фотографували, після чого надсилали назад.

Тим євродепутатам, у кого не було жодної можливості роздрукувати, дозволили від руки переписати бюлетені. Зазвичай процедура голосування за одним питанням займає близько десяти секунд. Цього разу на кожне волевиявлення відводили цілу годину. Тому пленарне засідання розтягнулося майже до 23 години.

Інвестиційний фонд проти пандемії

Єврокомісія раніше представила низку заходів для підтримання економіки в часи пандемії. Три з них потребували схвалення урядів країн ЄС і Європарламенту. У четвер євродепутати проголосували за них, продемонструвавши небачену єдність - усі три заходи отримали понад 670 голосів з 688 євродепутатів.

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Перший - це "Інвестиційна ініціатива у відповідь на коронавірус". Ідеться про 37 мільярдів євро, які вже наявні в бюджеті ЄС на 2014-2020 роки, але ще не були використані. Це гроші зі структурних та інвестиційних фондів, які йдуть передусім на підтримку найменш розвинених регіонів Євросоюзу. Тепер же держави-члени ЄС зможуть спрямувати ці кошти у сектори економіки, найсильніше уражені пандемією Covid-19: охорона здоров'я, малий і середній бізнес, ринки праці.

Порожні авіарейси через коронавірус

Чинні правила у ЄС передбачають, що авіакомпанії протягом літнього або зимового сезону повинні використовувати не менше 80 відсотків виділених ним слотів в аеропортах, щоб мати змогу користуватися ними й у такому самому сезоні наступного року. Тепер пандемія практично зупинила регулярні пасажирські авіаперевезення. Аби не втратити свої слоти, авіалінії продовжили виконувати польоти, але вже цілковито або майже без пасажирів, - так звані "рейси-привиди" (ghost flights).

Такі польоти спричиняють додаткові фінансові втрати для авіакомпаній і шкодять довкіллю. Тому другий захід запровадив "пільговий" період з березня по 24 жовтня цього року. У цей час невикористання слотів авіаперевізниками не будуть враховувати. Для сполучення з Китаєм, звідки почалася пандемія, "пільговий" період рахуватиметься з 23 січня.

Фонд солідарності ЄС

Остання ініціатива, яку проголосував Європарламент, стосується фонду солідарності ЄС. Його створили 2002 року для допомоги у подоланні наслідків великих природних катастроф, наприклад землетрусів або паводків. Відтепер його дія поширюватиметься і на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Цього року з фонду солідарності будуть доступними до 800 мільйонів євро. Скористатися ними зможуть не лише держави ЄС, але також і країни, які ведуть переговори про вступ до об'єднання. Йдеться передусім про Західні Балкани.

Дебати щодо коронавірусу

Першу половину четверга Європарламент присвятив дебатам щодо пандемії коронавірусу. У них взяли участь 30 депутатів. Гарячою темою на них стала роль Євросоюзу під час кризи. "Ніхто з нас не подужає самотужки, і тим більше жодна держава-член ЄС не може подолати цю кризу самостійно", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона пожалілася, що першим інстинктом багатьох держав ЄС було встановити бар'єри всередині спільноти та подбати лише про себе. "З того часу справи пішли на краще, і держави-члени ЄС починають допомагати одна одній", - пораділа вона.

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Французький євродепутат від правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія" Ніколя Бе закинув Єврокомісії, що вона не змогла передбачити кризу COVID-19, не припинивши авіасполучення з Китаєм, а ще раніше - дозволивши вивести більшість виробництва медпрепаратів до Азії.

"У цій кризі Італії, Франції та Іспанії допомагають Росія, Швейцарія та, що взагалі принизливо, Китай, тоді як ЄС цього не робить", - додав він.

Натомість іспанський євродепутат Естебан Гонсалес Понс з Європейської народної партії наголосив, що "невдачі зазнали не інституції ЄС, а солідарність між урядами країн Європи". Його підтримала голова фракції Зелених Ска Келлер, нагадавши, що більшість повноважень у тому, що стосується пандемії, в руках національних держав. Їх вона розкритикувала за те, що вони на початку кризи заборонили експорт медичного обладнання та закрили кордони, через що люди не могли потрапити додому. Ситуація змінилася, зауважила Келлер, і тепер країни ЄС беруть до себе на лікування пацієнтів з інших країн  та надсилають маски тим, хто їх найбільше потребує.

Низка євродепутатів у своїх виступах наголосили, що ухвалені заходи мають бути лише початком. Представники кількох фракцій виступили за запровадження так званих "корона-бондів", тобто облігацій, які спільно гарантуватимуть спільно всі країни єврозони. Утім, у цієї ідеї було і багато критиків. Водночас заклики кількох євродепутатів розробити європейський "план Маршалла" у відповідь на коронавірус заперечень не знайшли.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

Через пандемію коронавірусу в багатьох місцях в Європі, які зазвичай переповнені туристами, зараз зовсім порожньо. Як це виглядає - у фотогалереї DW. (20.03.2020)  

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