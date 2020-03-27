Європарламент і коронавірус: дистанційне засідання, важливі рішення

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 Європарламент ще у першій половині березня звів свою роботу практично до нуля: комітети не засідають, всі голосування відклали. Утім, протидія пандемії потребує рішень Європарламенту. Через що там вдалися до небаченого досі кроку - провести 26 березня пленарне засідання з можливістю для євродепутатів голосувати з дому .

Хоча більшість євродепутатів залишилися вдома, о 10 ранку в пленарній залі у Брюсселі зібралися кілька десятків парламентарів. У залі вони витримували дисципліновано між собою дистанцію, що однак у перервах виходило не завжди.

Як голосувати дистанційно?

Європарламентарі повинні голосувати лише особисто. Аби дотриматися цього правила, відсутні обранці отримали бюлетені електронною поштою. Вони їх роздруковували, вписували своє ім'я, вказували рішення щодо кожного з питань і розписувалися. Заповнені бюлетені вони сканували чи фотографували, після чого надсилали назад.

Тим євродепутатам, у кого не було жодної можливості роздрукувати, дозволили від руки переписати бюлетені. Зазвичай процедура голосування за одним питанням займає близько десяти секунд. Цього разу на кожне волевиявлення відводили цілу годину. Тому пленарне засідання розтягнулося майже до 23 години.

Інвестиційний фонд проти пандемії

Єврокомісія раніше представила низку заходів для підтримання економіки в часи пандемії. Три з них потребували схвалення урядів країн ЄС і Європарламенту. У четвер євродепутати проголосували за них, продемонструвавши небачену єдність - усі три заходи отримали понад 670 голосів з 688 євродепутатів.

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Перший - це "Інвестиційна ініціатива у відповідь на коронавірус". Ідеться про 37 мільярдів євро, які вже наявні в бюджеті ЄС на 2014-2020 роки, але ще не були використані. Це гроші зі структурних та інвестиційних фондів, які йдуть передусім на підтримку найменш розвинених регіонів Євросоюзу. Тепер же держави-члени ЄС зможуть спрямувати ці кошти у сектори економіки, найсильніше уражені пандемією Covid-19: охорона здоров'я, малий і середній бізнес, ринки праці.

Порожні авіарейси через коронавірус

Чинні правила у ЄС передбачають, що авіакомпанії протягом літнього або зимового сезону повинні використовувати не менше 80 відсотків виділених ним слотів в аеропортах, щоб мати змогу користуватися ними й у такому самому сезоні наступного року. Тепер пандемія практично зупинила регулярні пасажирські авіаперевезення. Аби не втратити свої слоти, авіалінії продовжили виконувати польоти, але вже цілковито або майже без пасажирів, - так звані "рейси-привиди" (ghost flights).

Такі польоти спричиняють додаткові фінансові втрати для авіакомпаній і шкодять довкіллю. Тому другий захід запровадив "пільговий" період з березня по 24 жовтня цього року. У цей час невикористання слотів авіаперевізниками не будуть враховувати. Для сполучення з Китаєм, звідки почалася пандемія, "пільговий" період рахуватиметься з 23 січня.

Фонд солідарності ЄС

Остання ініціатива, яку проголосував Європарламент, стосується фонду солідарності ЄС. Його створили 2002 року для допомоги у подоланні наслідків великих природних катастроф, наприклад землетрусів або паводків. Відтепер його дія поширюватиметься і на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Цього року з фонду солідарності будуть доступними до 800 мільйонів євро. Скористатися ними зможуть не лише держави ЄС, але також і країни, які ведуть переговори про вступ до об'єднання. Йдеться передусім про Західні Балкани.

Дебати щодо коронавірусу

Першу половину четверга Європарламент присвятив дебатам щодо пандемії коронавірусу. У них взяли участь 30 депутатів. Гарячою темою на них стала роль Євросоюзу під час кризи. "Ніхто з нас не подужає самотужки, і тим більше жодна держава-член ЄС не може подолати цю кризу самостійно", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона пожалілася, що першим інстинктом багатьох держав ЄС було встановити бар'єри всередині спільноти та подбати лише про себе. "З того часу справи пішли на краще, і держави-члени ЄС починають допомагати одна одній", - пораділа вона.

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Французький євродепутат від правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія" Ніколя Бе закинув Єврокомісії, що вона не змогла передбачити кризу COVID-19, не припинивши авіасполучення з Китаєм, а ще раніше - дозволивши вивести більшість виробництва медпрепаратів до Азії.

"У цій кризі Італії, Франції та Іспанії допомагають Росія, Швейцарія та, що взагалі принизливо, Китай, тоді як ЄС цього не робить", - додав він.

Натомість іспанський євродепутат Естебан Гонсалес Понс з Європейської народної партії наголосив, що "невдачі зазнали не інституції ЄС, а солідарність між урядами країн Європи". Його підтримала голова фракції Зелених Ска Келлер, нагадавши, що більшість повноважень у тому, що стосується пандемії, в руках національних держав. Їх вона розкритикувала за те, що вони на початку кризи заборонили експорт медичного обладнання та закрили кордони, через що люди не могли потрапити додому. Ситуація змінилася, зауважила Келлер, і тепер країни ЄС беруть до себе на лікування пацієнтів з інших країн та надсилають маски тим, хто їх найбільше потребує.

Низка євродепутатів у своїх виступах наголосили, що ухвалені заходи мають бути лише початком. Представники кількох фракцій виступили за запровадження так званих "корона-бондів", тобто облігацій, які спільно гарантуватимуть спільно всі країни єврозони. Утім, у цієї ідеї було і багато критиків. Водночас заклики кількох євродепутатів розробити європейський "план Маршалла" у відповідь на коронавірус заперечень не знайшли.