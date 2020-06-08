Європарламент ухвалив резолюцію проти расизму

Європейський парламент висловив свою солідарність з учасниками демонстрацій проти расизму і поліцейського насильства, що проходять у світі під гаслом "Black Lives Matter" ("Життя чорношкірих є важливими"). Про це йдеться в ухваленій ввечері у п'ятницю, 19 червня, переважною більшість голосів членів Європарламенту резолюції, передає інформагенція dpa.

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Водночас євродепутати зажадали від Єврокомісії активніше боротися зі "структурним расизмом" і заборонити метод так званого racial profiling ("расового профілювання". - Ред.), що застосовується у сфері кримінальних розслідувань і боротьби з тероризмом та має на увазі, що людей певного кольору шкіри або з іншими особливостями у зовнішності без приводу піддають поліцейським перевіркам. Також євродепутати закликали Європейську Комісію створити "незалежну групу експертів, якій буде доручено розробити етичний кодекс ЄС для поліції", цитує інформагенція AFP.

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Крім того, Європарламент засудив залучення президентом США Дональдом Трампом Національної гвардії для придушення заворушень, що виникли під час антирасистських протестів у країні. Депутати Європарламенту наголосили, що риторика американського президента викликала лише посилення хвилю протестів.

Работоргівлю визнано злочином проти людяності

Іншим пунктом ухваленої резолюції работоргівлю визнано злочином проти людяності. Текст документа закликає країни-члени ЄС та європейські інституції "офіційно визнати історичну несправедливість та злочини проти людяності, скоєні проти чорношкірих" та людей не білого кольору шкіри.

17 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пообіцяла вжити додаткових заходів проти расизму і дискримінації в Європі. Дебати на цю тему, за словами фон дер Ляєн, мають розпочатися в Брюсселі вже наприкінці червня.