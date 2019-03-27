 Європарламент схвалив жорсткі норми шкідливих викидів автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

Європарламент схвалив жорсткі норми шкідливих викидів автомобілів

Згідно з рішенням ЄП, з 2030 року викиди CO2 у нових легкових автомобілів повинні знизитися на 37,5 відсотка в порівнянні з рівнем 2021 року. Ці правила повинна схвалити ще Європейська Рада.

Автомобілі в Європі мусять стати на третину чистішими до 2030 року

Автомобілі в Європі мусять стати на третину "чистішими" до 2030 року

Європарламент у середу, 27 березня, схвалив посилення норм викидів вуглекислого газу новими автомобілями в Європі. Постанову підтримала переважна більшість євродепутатів - 521 голос був відданий "за" законопроект.

Згідно з новими правилами, з 2030 року викиди CO2 у нових легкових машин повинні знизитися на 37,5 відсотка в порівнянні з рівнем 2021 року. Викиди двоокису вуглецю у невеликих вантажівок до цього ж терміну повинні бути знижені на 31 відсоток. При цьому проміжною метою є скорочення викидів для обох груп авто на 15 відсотків до 2025 року. Норми є середнім показником викидів всіх проданих нових моделей одного автовиробника.

DW.COM

У найближчі тижні Єврокомісія може оштрафувати автомобільних виробників Volkswagen, Daimler і BMW за незаконну змову в сфері технологій, пов'язаних з вихлопними газами, повідомляє видання Der Spiegel. (08.03.2019)

У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро. Споживачам обіцяють представити вибір у 100 моделей електромобілів. (02.03.2019)

До такого компромісного рішення в грудні 2018 року прийшли представники Єврокомісії, Європарламенту, а також країн-учасниць ЄС. Слідом за Європарламентом ці правила повинна схвалити ще Європейська Рада. Встановлена ​​межа є компромісом. Країни Євросоюзу закликали скоротити викиди вуглекислого газу на 35 відсотків, а Європарламент виступав за їхнє 40-відсоткове зниження.

Європейські автовиробники виступали проти нововведень, адже досягнути таких показників буде практично неможливим без різкого збільшення продажів машин з електромоторами і гібридними двигунами. У 2018 році середній показник викиду одного нового автомобіля в ЄС склав 118,5 грамів на кілометр шляху.

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