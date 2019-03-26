 Європарламент проголосував за скасування переведення стрілок годинників з 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Європарламент проголосував за скасування переведення стрілок годинників з 2021 року

Євродепутати схвалили рішення відмовитися від переходу на літній і зимовий час з 2021 року. Тепер за це мають проголосувати країни-члени Євросоюзу.

Євросоюз має скасувати переведення годинників в 2021 році

Євросоюз має скасувати переведення годинників в 2021 році

Європарламент у вівторок, 26 березня, більшістю голосів ухвалив рішення скасувати перехід на літній і зимовий час в Євросоюзі з 2021 року. За це віддали голоси 410 євродепутатів, проти проголосували 192, передає агенція AFP. Утрималися від голосування 51 депутат.

У сфері транспорту залишається ще низка неврегульованих питань, пов'язаних з цим рішенням. Наступна зустріч міністрів транспорту країн ЄС з цього приводу запланована на червень. За рішення щодо скасування переведення стрілок годинників ще мають проголосувати і країни-члени ЄС. 

Щоб уникнути різноманітних правил депутати Європарламенту пропонують створити координуючий орган. В нього мають увійти представники Єврокомісії та держав-членів ЄС, передає агенція dpa. Для тих країн, які оберуть залишитися на зимовому часі, останнє переведення стрілок годинників відбудеться в жовтні 2021 року.

Раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий час вже з цього року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі. Проте країни-члени ЄС закликали надати більше часу для підготовки, щоб запобігти плутанині.

DW.COM

Країнам-членам Євросоюзу потрібно більше часу для підготовки до скасування переходу на літній та зимовий час, тому це відбудеться не раніше 2021 року, повідомив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер. (03.12.2018)

Переведення годинників у ЄС має бути остаточно скасоване 2021 року. Принаймні у деяких його країнах. DW з'ясувала, чому часова реформа затягується. (06.03.2019)

Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС минулого літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.

У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджене в 1980 році. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року, перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні.

Дивитись відео 04:31

Переведення годинників: менше сну, більше стресу

Аудіо й відео до теми

Переведення годинників: менше сну, більше стресу  

Також за темою

Symbolbild Zeitumstellung der Weltzeituhr

Реформа часу із 2021 року: чому Євросоюз не квапиться 26.03.2019

Переведення годинників у ЄС має бути остаточно скасоване 2021 року. Принаймні у деяких його країнах. DW з'ясувала, чому часова реформа затягується.

Zeitumstellung

Комітет Європарламенту схвалив відмову від переведення годинників 04.03.2019

Члени комітету з питань транспорту Європарламенту схвалили скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі у 2021 році. Тепер за це питання мають проголосувати Європарламент та країни-члени ЄС.

Umstellung auf Sommerzeit

В ЄС хочуть відкласти відмову від переведення годинників 29.10.2018

Більшість країн ЄС скептично ставиться до відмови від переведення годинників уже з наступного року і хоче відкласти цей крок до 2021-го, заявив міністр транспорту Австрії.

Реклама

Докладно

Синхронізований перехід з зимового на літній час і навпаки працює в ЄС лише з 2002 року

Реформа часу в ЄС: чому Брюссель не квапиться

Переведення годинників у ЄС має бути остаточно скасоване 2021 року.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  