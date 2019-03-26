Європарламент проголосував за скасування переведення стрілок годинників з 2021 року

Європарламент у вівторок, 26 березня, більшістю голосів ухвалив рішення скасувати перехід на літній і зимовий час в Євросоюзі з 2021 року. За це віддали голоси 410 євродепутатів, проти проголосували 192, передає агенція AFP. Утрималися від голосування 51 депутат.

У сфері транспорту залишається ще низка неврегульованих питань, пов'язаних з цим рішенням. Наступна зустріч міністрів транспорту країн ЄС з цього приводу запланована на червень. За рішення щодо скасування переведення стрілок годинників ще мають проголосувати і країни-члени ЄС.

Щоб уникнути різноманітних правил депутати Європарламенту пропонують створити координуючий орган. В нього мають увійти представники Єврокомісії та держав-членів ЄС, передає агенція dpa. Для тих країн, які оберуть залишитися на зимовому часі, останнє переведення стрілок годинників відбудеться в жовтні 2021 року.

Раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий час вже з цього року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі. Проте країни-члени ЄС закликали надати більше часу для підготовки, щоб запобігти плутанині.

Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС минулого літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.

У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджене в 1980 році. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року, перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні.