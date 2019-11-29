Європарламент: Прем'єр Мальти має негайно піти у відставку

Європейський парламент ухвалив у середу, 18 грудня, резолюцію, якою закликав прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската негайно піти у відставку. В резолюції європарламентарі висловили серйозні сумніви в можливості проведення неупередженого розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, поки Мускат перебуває при владі, передає агенція новин dpa.

У тексті резолюції наголошується, зокрема, на загрозах перешкоджання перебігу розслідування через перебування Муската на посаді керівника мальтійського уряду. Під час дискусії в Європарламенті, що передувала голосуванню, нинішнє прем'єрство Джозефа Муската називали "ганьбою для демократії".

Крім того, члени Європарламенту розкритикували той факт, що розслідування випадків корупції та відмивання грошей, пов'язані з убивством журналістки Галіції, не просуваються вперед або ж їхніми результати належно не поцікавилися відповідні органи.

Тож події на Мальті останніх кількох років становлять тривалу загрозу для правової держави, зазначається в резолюції.

Як повідомлялося, на початку грудня цього року Мускат оголосив плани піти у відставку в січні 2020 року.

Раніше в Європейській Комісії застерігали мальтійський уряд від політичного втручання в перебіг розслідування вбивства журналістки.

Нагадаємо, що до розслідування вбивства журналісти залучили термінову місію Європарламенту у складі сімох євродепутатів, що почала роботу на Мальті. В місії вже наголосили, що скандальне розслідування вбивства зашкодило відносинам між Мальтою та ЄС.

Як повідомлялося, журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше Галіція заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до загибелі журналістка розслідувала дії керівника уряду та двох його найближчих помічників через підозрі в корупції.

Новий виток у розслідуванні вбивства Галіції відбувся восени цього року й спричинив урядову кризу на Мальті.