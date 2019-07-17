Європарламент затвердив склад делегації з асоціації з Україною

Багато хто з 16-ти членів делегації - новачки не лише у ній, а й у самому Європарламенті.
До складу делегації нового Європарламенту з асоціації з Україною, затвердженого в Страсбурзі у середу, 17 липня, увійшли 16 депутатів.
Від Європейської народної партії (ЄНП) до долегації увійшли колишній президент Румунії Траян Бесеску, Ісавель Бенхумеа з Іспанії, Даніель Буда з Румунії, латвійка Сандра Калнієте та колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс. Соціал-демократів у делегації двоє: угорка Клара Добрев і колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер.
Від ліберальної фракції "Оновити Європу" Україною займатимуться литовець Пятрас Ауштрявічюс і словак Міхал Шімечка. Зелені направили до делегації чеха Мікулаша Пексу та німкеню Віолу фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). Фракція Європейських консерваторів і реформістів - колишнього міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського та німця Гельмута Ґойкінґа.
Від правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія" до складу увійшов француз Жан-Поль Ґарро. А від фракції Лівих - Анья Хазекамп з Нідерландів. Також у делегації позафракційний британець Натан Ґілл.
Названі євродепутати наступні п'ять років займатимуться питаннями співпраці з Україною.
Ця делегація спільно з делегацією Верховної Ради створюють Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС. В його рамках здійснюється міжпарламентська співпраця між Україною та Євросоюзом. Цей комітет збирається двічі на рік на засідання почергово то в Брюсселі або Страсбургу, то в Києві або іншому українському місті.
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