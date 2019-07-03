Європарламент відхилив кандидатури єврокомісарів від Румунії та Угорщини

Комітет з правових питань Європарламенту відхилив кандидатури єврокомісарів від Угорщини та Румунії через конфлікт інтересів. Відповідне рішення комітет прийняв у понеділок, 30 вересня.

Зокрема, євродепутати вважають, що кандидат від Угорщини Ласло Трочань, який був запропонований на посаду комісара з розширення ЄС, не зможе суміщати посаду з роботою в його юридичній фірмі, повідомила агенція AFP. Щодо представниці Румунії Ровани Плумб, яка була кандидаткою на посаду комісара з питань транспорту, євродепутати були занепокоєні її кредитами на суму майже мільйон євро.

Ласло Трочань у своєму Twitter назвав рішення Європарламенту політичним та заявив, що піде до суду, щоб виправити "кричущу несправедливість".

Тепер майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має визначитися з наступними кроками щодо кандидатів від цих двох країн. Очікується, що Будапешт та Бухарест висунуть нових кандидатів на посади єврокомісарів.

Обговорення інших кандидатур в члени Єврокомісії продовжиться 30 вересня. Для доведення своєї професійної компетентності кожен з кандидатів матиме по три години для відповідей на питання.