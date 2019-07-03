 Європарламент відхилив кандидатури єврокомісарів від Румунії та Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Європарламент відхилив кандидатури єврокомісарів від Румунії та Угорщини

Депутати Європарламенту не погодили кандидатури єврокомісарів від Румунії й Угорщини через конфлікт фінансових інтересів. Тепер Будапешт та Бухарест мають запропонувати нових кандидатів.

Штаб-квартира Єврокомісії в Брюсселі

Штаб-квартира Єврокомісії в Брюсселі

Комітет з правових питань Європарламенту відхилив кандидатури єврокомісарів від Угорщини та Румунії через конфлікт інтересів. Відповідне рішення комітет прийняв у понеділок, 30 вересня.

Зокрема, євродепутати вважають, що кандидат від Угорщини Ласло Трочань, який був запропонований на посаду комісара з розширення ЄС, не зможе суміщати посаду з роботою в його юридичній фірмі, повідомила агенція AFP. Щодо представниці Румунії Ровани Плумб, яка була кандидаткою на посаду комісара з питань транспорту, євродепутати були занепокоєні її кредитами на суму майже мільйон євро.

Ласло Трочань у своєму Twitter назвав рішення Європарламенту політичним та заявив, що піде до суду, щоб виправити "кричущу несправедливість".

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Став відомим розподіл посад у майбутній Єврокомісії, яку очолить Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, єврокомісаром з політики сусідства стане угорець Лашло Трочани. (10.09.2019)

Тепер майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має визначитися з наступними кроками щодо кандидатів від цих двох країн. Очікується, що Будапешт та Бухарест висунуть нових кандидатів на посади єврокомісарів.

Обговорення інших кандидатур в члени Єврокомісії продовжиться 30 вересня. Для доведення своєї професійної компетентності кожен з кандидатів матиме по три години для відповідей на питання.

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