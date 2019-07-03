 Європарламент відкрив дорогу для експорту насіння з України до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Новини

Європарламент відкрив дорогу для експорту насіння з України до ЄС

Євродепутати проголосували за рішення, яке дозволить Україні експортувати насіння до Євросоюзу. Для набуття чинності визнання еквівалентності українського насіння зернових ще має підтримати Рада ЄС.

Під час засідання Європарламенту (архівне фото)

Під час засідання Європарламенту (архівне фото)

Європарламент підтримав внесення змін до законодавства ЄС, які дозволять Україні експортувати насіння до Євросоюзу. За рішення про визнання еквівалентності насіння зернових в Україні проголосував 491 євродепутат, 159 - були проти, ще 47 - утрималися. Ці результати оголосили на пленарному засіданні Європарламенту в четвер, 8 жовтня, повідомляє кореспондент DW. Голосування відбувалося напередодні.

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Це рішення ще має підтримати Рада ЄС. У разі позитивного голосування в Раді ЄС воно набуде чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Експорт насіння збільшить торгівлю між Україною та ЄС

Євросоюз визнає національні умови вирощування та сертифікації насіння у низці третіх країн як еквівалентні тим, що діють на території об'єднання. Досі України не було у цьому списку, через що вона не може експортувати насіння зернових до Євросоюзу. Київ звернувся до Єврокомісії з проханням додати країну в список.

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Після цього, у 2015 році, Єврокомісія провела перевірку стандартів, які застосовуються в Україні. "За підсумками цього аудиту було зроблено висновок, що польові інспекції врожаїв насіннєвих культур, відбір проб, тестування та офіційного контролю насіння зернових здійснюється належним чином", - зазначається у проголосованому Європарламентом рішенні.

У поясненні до рішення додається, що його ухвалення сприятиме збільшенню торгівлі між Україною та ЄС. "Інвестуючи у виробництво насіння в Україні, компанії з ЄС намагаються диверсифікувати зони свого виробництва насіння в усій Європі, аби знизити ризики вирощування лише в одній кліматичній зоні", - додається у документі.

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