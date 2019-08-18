 Єврокомісія: у випадку Brexit без угоди Лондон все одно має заплатити 39 мільярдів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Єврокомісія: у випадку Brexit без угоди Лондон все одно має заплатити 39 мільярдів

У Єврокомісії заявили, що навіть у випадку Brexit без угоди, уряд Великобританії все одно має погасити свої борги перед Євросоюзом.

Brüssel Flaggen Treffen May & Juncker (Reuters/Y. Herman)

Великобританія повинна виплатити Європейському Союзу десятки мільярдів євро боргів навіть у випадку виходу країни з Євросоюзу без затвердження угоди, наголосила речниця Єврокомісії Міна Андрєєва у понеділок, 26 серпня, інформує агенція dpa.

"Важливо дати зрозуміти, що розрахунок за боргами має вирішальне значення для успішного початку нових відносин, заснованих на взаємній довірі", - цитує Андрєєву агентство. У свою чергу, координатор у справах Brexit у Європейському парламенті  Гі Вергофстадт зробив ще гострішу заяву у соцмережі Twitter. "Якщо Великобританія не заплатить належне, ЄС не буде вести переговори про торговельну угоду. Після Brexit без угоди це буде першою умовою будь-яких переговорів", - наголосив політик.

Джонсон: "У разі жорсткого Brexit нічого не винні"

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив думку, що Лондон не повинен буде платити 39 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 43 мільярди євро), якщо Сполучене Королівство залишить ЄС без договору. "Якщо ми залишимо ЄС без угоди, це, безумовно, правда, що ми вже не винні 39 мільярдів фунтів", - заявив Джонсон у кулуарах саміту Великої сімки (G7) в Біарріці в телевізійному інтерв'ю.

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Нагадаємо, раніше  прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Європейському Союзу розпочати нові переговори щодо угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу спільноти. Він хоче переглянути зокрема ту частину угоди, що стосується узгодженого між ЄС і урядом Терези Мей тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства - так званий "запасний варіант" або backstop. Він зазначив, що це положення обмежує суверенітет Великобританії та негативно позначиться на подальшому розвитку відносин між Сполученим Королівством та ЄС.

У відповідь на це президент Європейської Ради Дональд Туск вказав, що положення backstop є гарантією того, що на острові не виникне жорсткий кордон. Своєю чергою у Європейській Комісії зазначили, що звернення Джонсона "не надає жодного законного оперативного рішення з метою запобігти появі жорсткого кордону на острові Ірландія". 

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  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

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    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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