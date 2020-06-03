Єврокомісія резервує 300 мільйонів доз майбутньої вакцини компанії Sanofi

Європейська Комісія (ЄК) завершила в п'ятницю, 31 липня, попередні переговори з французькою фармацевтичною компанією Sanofi щодо купівлі вакцини проти коронавірусу в разі її успішної розробки. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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Йдеться про рамковий контракт, згідно з яким Єврокомісія бере на себе частину витрат компанії на розробку вакцини, отримуючи натомість право придбати певну кількість доз вакцини упродовж визначеного періоду. Надані кошти будуть авансовим внеском за вакцини, які країни ЄС фактично купуватимуть пізніше. Згідно з поточними планами, Sanofi має намір подати заявку на допуск своєї вакцини в червні 2021 року.

"Сьогоднішній крок із Sanofi є важливим першим наріжним каменем набагато ширшої європейської стратегії щодо вакцини", - заявила фон дер Ляєн, цитує агенція новин dpa. Вона додала, що Єврокомісія продовжує інтенсивні переговори з кількома іншими компаніями-розробниками.

Контракт з фірмою Sanofi дасть можливість всім державам-членам ЄС придбати вакцину. Передбачається, що як тільки будуть підтверджені безпека і ефективність вакцини, Єврокомісія створить договірну базу для закупівлі 300 мільйонів доз від імені всіх країн ЄС.

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Нагадаємо, 27 червня під час міжнародного онлайн-марафону для збору коштів на вакцину від коронавірусу зібрали 6,15 мільярда євро. Більшість з цих коштів пообіцяла надати Єврокомісія. Великі пожертви надійшли з Німеччини, США та Канади.

4 травня на іншій великій донорській конференції Єврокомісія зібрала 10 мільярдів євро на розробку майбутньої вакцини та надання її бідним країнам світу.

У червні чотири країни ЄС уклали контракт на купівлю 300 мільйонів доз майбутньої вакцини з британською компанією AstraZeneca, яка займається розробкою вакцини спільно з Оксфордським університетом.