 Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.01.2020

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Економіка

Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до "Північного потоку-2"

Компанія, що будує "Північний потік-2", подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.

Прокладання труб газопроводу Північний потік-2, фото 13 вересня 2019 року

У кінці грудня прокладання труб "Північного потоку-2" призупинилося (фото з архіву)

У Брюсселі слідкуватимуть за тим, як Німеччина застосовуватиме нові газові правила ЄС до трубопроводу "Північний потік-2", повідомив у четвер, 16 січня, речник Єврокомісії у відповідь на запит DW.

У Єврокомісії, за його словами, знають про запити компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG на звільнення "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" від виконання вимог Третього енергопакета ЄС. Ці запити були подані до німецького регулятора, тобто Федерального агентства з мереж. Як повідомило німецьке видання Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 січня, і своє рішення регулятор обіцяє ухвалити до 24 травня.

"Як країна-член ЄС, на території якої розташовано перший пункт приєднання ("Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" до газотранспортної системи ЄС. - Ред.), Німеччина має право ухвалювати відповідне рішення після проведення консультацій з усіма державами-членами ЄС", - заявили DW у Єврокомісії.

DW.COM

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Нагадаємо, Євросоюз поширив на газопроводи з третіх країн своє газове законодавство (Третій енергопакет). Повне виключення із цих правил можливе лише для трубопроводів, завершених до 23 травня 2019 року, дня набуття чинності нововведень. Утім, коли в кінці минулого року Німеччина переносила нові норми ЄС у своє законодавство, то правлячі партії прибрали формулювання, де говориться про 23 травня.

У Єврокомісії наголосили, що виключення можливе лише для газогонів, завершених до цієї дати: "Мі будемо слідкувати за тим, щоб держави-члени ЄС застосовували ці правила коректно".

Що означають правила ЄС для "Північного потоку-2"?

Заявку на виключення для "Північного потоку-2" подали, хоча газопровід ще не добудували. Після ухвалення США рішення про санкції проти газогону швейцарська компанія-трубоукладач Allseas припинила свої роботи в Балтійському морі.

Якщо для "Північного потоку-2" не буде застосоване виключення, то його компанії-оператору доведеться відповідати низці жорстких вимог для введення труби в експлуатацію. Головне з них: ця компанія повинна бути цілковито незалежною від власника газопроводу, тобто "Газпрому". Крім того, оператору доведеться або надавати потужності "Північного потоку-2" іншим постачальникам, крім російського монополіста, або ж тримати частину труби порожньою.

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