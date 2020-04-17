Єврокомісія прогнозує історичну рецесію в Єврозоні через коронавірус
Економіка країн Єврозони може скоротитися на 7,7 відсотка до кінця 2020 року, очікує Єврокомісія. Єврозоні прогнозують рецесію через пандемію COVID-19.
Економіка країн Єврозони може скоротитися на 7,7 відсотка
Унаслідок пандемії коронавірусу економіка країн Єврозони до кінця 2020 року може скоротитися на 7,7 відсотків. Утім, вже наступного року вона має зрости на 6,3 відсотка. Такий прогноз озвучили в Єврокомісії в середу, 6 травня.
"Це стосується всіх країн-членів ЄС, тож ми очікуємо, що цьогоріч усі вони переживатимуть рецесію", - цитує віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса інформагенція Reuters. Домбровскіс уточнив, що оцінити падіння економіки через пандемію COVID-19 нині можна лише приблизно.
"Європа переживає економічний шок, якому нема рівних із часів Великої депресії", - заявив єврокомісар із питань економіки Паоло Джентілоні. Він пояснив, що глибина рецесії та швидкість відновлення економіки можуть відрізнятися. За його словами, це залежатиме від того, із якою швидкістю уряди послаблюватимуть карантин, із важливістю туризму для національних економік та фінансових потужностей держав. За словами єврокомісара, нерівномірність у цьому між країнами-членами Єврозони загрожує внутрішньому ринку та Єврозоні, але може бути пом'якшена за допомогою рішучих спільних дій.
У Німеччині Єврокомісія прогнозує падіння ВВП на 6,5 відсотка у 2020 році і зростання на 5,9 відсотка в наступному. У Франції очікують падіння ВВП на 8,2 відсотка цьогоріч і зростання на 7,4 відсотка в наступному році. Італії, яка особливо страждає від поширення коронавірусу, прогнозують падіння ВВП на 9,5 відсотка і зростання на 6,5 відсотка в наступному році. Іспанії, яка теж очолює сумну статистику поширення COVID-19, прогнозують скорочення ВВП на 9,4 відсотка цьогоріч і зростання на сім відсотків у 2021-му.
Окрім того, Єврокомісія прогнозує зростання числа безробітних у Єврозоні на два відсотки в порівнянні з 2019-м роком. Інфляція до кінця року може становити близько 1,1 відсотка, що менше ніж позначка у майже два відсотки, якої Європейський центробанк прагне досягти для підтримки кон'юнктури, пише Reuters.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.