Єврокомісія прогнозує історичну рецесію в Єврозоні через коронавірус

Унаслідок пандемії коронавірусу економіка країн Єврозони до кінця 2020 року може скоротитися на 7,7 відсотків. Утім, вже наступного року вона має зрости на 6,3 відсотка. Такий прогноз озвучили в Єврокомісії в середу, 6 травня.

"Це стосується всіх країн-членів ЄС, тож ми очікуємо, що цьогоріч усі вони переживатимуть рецесію", - цитує віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса інформагенція Reuters. Домбровскіс уточнив, що оцінити падіння економіки через пандемію COVID-19 нині можна лише приблизно.

"Європа переживає економічний шок, якому нема рівних із часів Великої депресії", - заявив єврокомісар із питань економіки Паоло Джентілоні. Він пояснив, що глибина рецесії та швидкість відновлення економіки можуть відрізнятися. За його словами, це залежатиме від того, із якою швидкістю уряди послаблюватимуть карантин, із важливістю туризму для національних економік та фінансових потужностей держав. За словами єврокомісара, нерівномірність у цьому між країнами-членами Єврозони загрожує внутрішньому ринку та Єврозоні, але може бути пом'якшена за допомогою рішучих спільних дій.

У Німеччині Єврокомісія прогнозує падіння ВВП на 6,5 відсотка у 2020 році і зростання на 5,9 відсотка в наступному. У Франції очікують падіння ВВП на 8,2 відсотка цьогоріч і зростання на 7,4 відсотка в наступному році. Італії, яка особливо страждає від поширення коронавірусу, прогнозують падіння ВВП на 9,5 відсотка і зростання на 6,5 відсотка в наступному році. Іспанії, яка теж очолює сумну статистику поширення COVID-19, прогнозують скорочення ВВП на 9,4 відсотка цьогоріч і зростання на сім відсотків у 2021-му.

Окрім того, Єврокомісія прогнозує зростання числа безробітних у Єврозоні на два відсотки в порівнянні з 2019-м роком. Інфляція до кінця року може становити близько 1,1 відсотка, що менше ніж позначка у майже два відсотки, якої Європейський центробанк прагне досягти для підтримки кон'юнктури, пише Reuters.