 Єврокомісія представила план протидії дезінформації Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Єврокомісія представила план протидії дезінформації Росії

Для захисту виборів до Європарламенту у 2019 році від можливого втручання Єврокомісія представила план протидії дезінформації. У Брюсселі остерігаються в першу чергу кампаній поширення фейків з боку Росії.

Symbolbild russische Propaganda (picture alliance/dpa/R. Sitdikov)

В Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з фейковими новинами. Для цього Єврокомісія розробила план заходів з протидії дезінформації. Його представили у Брюсселі у середу, 5 грудня, одразу чотири єврокомісари. Серед них - і віце-президент Єврокомісії з єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп, повідомляє кореспондент DW.

Основна причина публікації плану зараз - бажання захистити від спроб втручання вибори до Європарламенту в травні 2019 року та низку виборів у країнах ЄС у 2020 році.

"Ми повинні бути єдиними, а також об'єднати наші зусилля для захисту нашої демократії проти дезінформації. Ми бачили спроби втручання у вибори та референдуми, і докази вказують на Росію як основне джерело цих кампаній", - заявив Ансіп.

DW.COM

У Єврокомісії побоюються, що іноземні уряди або компанії спробують вплинути на вибори до Європарламенту, які пройдуть в травні 2019 року. DW з'ясувала, як у Брюсселі збираються запобігати цьому.

Вимога нідерландських депутатів закрити сайт, запушений ЄС, який спеціалізується на боротьбі з російською пропагандою, викликала бурхливу реакцію. DW з'ясувала, що про це вважають у Брюсселі. (13.04.2018)

Європейське агентство з протидії кремлівським дезінформаційним кампаніям отримає додаткові ресурси напередодні двох важливих виборів у Європі. Але команда має лише десять осіб для розвінчування фейків. (26.01.2017)

Що передбачає план дій

Для протидії політиці РФ з поширення фейків Євросоюз у 2015 році створив робочу групу зі стратегічних комунікацій. Згодом лунали нарікання, що вона не отримує належного фінансування і не має достатнього персоналу. Представлений зараз план передбачає збільшення бюджету зовнішньополітичного відомства ЄС на стратегічні комунікації з 1,9 мільйона євро цього року до п'яти мільйонів євро наступного року. Упродовж двох років персонал, який займається протидією дезінформації, планують збільшити на 50-55 осіб. Для порівняння, зараз у робочій групі "Схід" на умовах повної зайнятості працюють 14 людей.

На додачу до цього, у березні 2019 року повинна запрацювати система швидкого сповіщення про дезінформацію. Вона дозволить державам-членам ЄС швидко отримувати інформацію про початок кампанії з дезінформації, а також координувати дії у відповідь. Система зосередиться виключно на "скоординованих спробах іноземних гравців маніпулювати вільними та відкритими дебатами".

Навесні цього року Єврокомісія вже представила низку заходів для протидії фейкам. Тоді Брюссель обрав шлях пошуку добровільної співпраці цифрових компаній. І у жовтні Google, Facebook, Twitter і Mozilla підписали кодекс поведінки. У нинішньому плані дій Єврокомісія очікує від онлайн-платформ виконання своїх зобов'язань. Йдеться, зокрема, про забезпечення транспарентності політичної реклами, закриття фейкових акаунтів і маркування повідомлень, які поширюють боти. Починаючи з січня, цифрові компанії повинні будуть публікувати звіти про виконання своїх зобов'язань щомісяця.

Дивитись відео 01:17
Now live
01:17 хв

Як Німеччина боротиметься з новинами-фейками (17.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Як Німеччина боротиметься з новинами-фейками (17.01.2017)  

Також за темою

Europawahl, männlicher Erstwähler (18) mit Stimmzettel junge Wähler Erstwähler

Як Брюссель захищатиме вибори у ЄС від іноземного втручання 14.09.2018

У Єврокомісії побоюються, що іноземні уряди або компанії спробують вплинути на вибори до Європарламенту, які пройдуть в травні 2019 року. DW з'ясувала, як у Брюсселі збираються запобігати цьому.

Symbolbild Europa & Fake News

Брюссель попередив про загрозу кібератак під час виборів до Європарламенту 01.08.2018

Під час виборів до Європарламенту можуть відбутись кібератаки та використані фейкові новини для маніпулювання громадською думкою. Соціальні мережі мають активніше боротися з дезінформацією, зазначили в Єврокомісії.

Duden - Das Wort Fake News

Як Єврокомісія боротиметься з фейковими новинами 27.04.2018

За рік до виборів до Європарламенту Єврокомісія представила низку заходів з протидії дезінформації в інтернеті. Про запровадження нових правил, однак, поки не йдеться.

Реклама

Докладно

Вхід до Центральноєвропейського університету в Будапешті

З Будапешта до Відня

Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана. 

Термінал D аеропорту Бориспіль

Kyiv Boryspil Express: перший млинець глевкий

Менш ніж за тиждень роботи Kyiv Boryspil Express вже двічі ламався. Чому так сталося, пояснюють експерти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  