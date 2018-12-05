Єврокомісія представила план протидії дезінформації Росії

В Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з фейковими новинами. Для цього Єврокомісія розробила план заходів з протидії дезінформації. Його представили у Брюсселі у середу, 5 грудня, одразу чотири єврокомісари. Серед них - і віце-президент Єврокомісії з єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп, повідомляє кореспондент DW.

Основна причина публікації плану зараз - бажання захистити від спроб втручання вибори до Європарламенту в травні 2019 року та низку виборів у країнах ЄС у 2020 році.

"Ми повинні бути єдиними, а також об'єднати наші зусилля для захисту нашої демократії проти дезінформації. Ми бачили спроби втручання у вибори та референдуми, і докази вказують на Росію як основне джерело цих кампаній", - заявив Ансіп.

Що передбачає план дій

Для протидії політиці РФ з поширення фейків Євросоюз у 2015 році створив робочу групу зі стратегічних комунікацій. Згодом лунали нарікання, що вона не отримує належного фінансування і не має достатнього персоналу. Представлений зараз план передбачає збільшення бюджету зовнішньополітичного відомства ЄС на стратегічні комунікації з 1,9 мільйона євро цього року до п'яти мільйонів євро наступного року. Упродовж двох років персонал, який займається протидією дезінформації, планують збільшити на 50-55 осіб. Для порівняння, зараз у робочій групі "Схід" на умовах повної зайнятості працюють 14 людей.

На додачу до цього, у березні 2019 року повинна запрацювати система швидкого сповіщення про дезінформацію. Вона дозволить державам-членам ЄС швидко отримувати інформацію про початок кампанії з дезінформації, а також координувати дії у відповідь. Система зосередиться виключно на "скоординованих спробах іноземних гравців маніпулювати вільними та відкритими дебатами".

Навесні цього року Єврокомісія вже представила низку заходів для протидії фейкам. Тоді Брюссель обрав шлях пошуку добровільної співпраці цифрових компаній. І у жовтні Google, Facebook, Twitter і Mozilla підписали кодекс поведінки. У нинішньому плані дій Єврокомісія очікує від онлайн-платформ виконання своїх зобов'язань. Йдеться, зокрема, про забезпечення транспарентності політичної реклами, закриття фейкових акаунтів і маркування повідомлень, які поширюють боти. Починаючи з січня, цифрові компанії повинні будуть публікувати звіти про виконання своїх зобов'язань щомісяця.