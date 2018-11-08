Єврокомісія очікує повільнішого зростання економіки Єврозони

Через план уряду Італії збільшити борг держбюджету Єврокомісія (ЄК) скоригувала прогноз економічного зростання Єврозони. Зростання в поточному році очікується на рівні 2,1 відсотка зростання ВВП замість 2,3 відсотка, як прогнозували експерти ЄК навесні. Окрім того, прогноз на 2019 рік також знижено з 2 відсотків до 1,9. У 2020 році очікується подальше сповільнення економічного зростання - до рівня 1,7 відсотка. Про це йдеться у матеріалах Єврокомісії, опублікованих у четвер, 8 листопада.

"Економіки усіх країн ЄС у цьому і майбутньому роках зростатимуть, що принесе нові робочі місця, - зазначив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. - Однак, нестабільність і ризики, як зовнішні, так і внутрішні, зростають і починають послаблювати темпи господарської діяльності. Ми повинні пильнувати".

Зростання німецької економіки ЄК очікує на рівні 1,7 та 1,8 у 2018 і 2019 роках. У травні йшлося про 2,3 і 2,1. Сильний ринок праці підтримуватиме внутрішній попит і динаміку зростання, однак зовнішні обставини стають дедалі менш вигідними для німецького експорту.

Як повідомлялося напередодні, група експертів "П'ять економічних мудреців" напередодні також погіршили прогноз економічного зростання для Німеччини - до 1,6 відсотка ВВП у 2018 і 1,5 відсотка у 2019 році. Вони закликали німецький уряд, серед іншого, позбутися внеску солідарності, який стягується з 90 відсотків платників податків, а також будувати в країни значно більше соціального житла.