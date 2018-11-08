 Єврокомісія очікує повільнішого зростання економіки Єврозони | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.11.2018

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Економіка

Єврокомісія очікує повільнішого зростання економіки Єврозони

Єврокомісія знизила показники зростання економіки ЄС у своєму актуалізованому прогнозі на 2018, 2019 і 2020 роки.

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Економіка України продовжує вихід із рецесії, а перспективи її розвитку покращилися завдяки відновленню співпраці з МВФ, заявили в ЄБРР. У банку прогнозують зростання ВВП України на 3,5 відсотка 2018 року. (01.11.2018)

"П'ять економічних мудреців" погіршили прогноз економічного зростання для Німеччини, закликали скоротити деякі податки та розбудовувати соціальне житло. (07.11.2018)

Через план уряду Італії збільшити борг держбюджету Єврокомісія (ЄК) скоригувала прогноз економічного зростання Єврозони. Зростання в поточному році очікується на рівні 2,1 відсотка зростання ВВП замість 2,3 відсотка, як прогнозували експерти ЄК навесні. Окрім того, прогноз на 2019 рік також знижено з 2 відсотків до 1,9. У 2020 році очікується подальше сповільнення економічного зростання - до рівня 1,7 відсотка. Про це йдеться у матеріалах Єврокомісії, опублікованих у четвер, 8 листопада.

"Економіки усіх країн ЄС у цьому і майбутньому роках зростатимуть, що принесе нові робочі місця, - зазначив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. - Однак, нестабільність і ризики, як зовнішні, так і внутрішні, зростають і починають послаблювати темпи господарської діяльності. Ми повинні пильнувати".

Зростання німецької економіки ЄК очікує на рівні 1,7 та 1,8 у 2018 і 2019 роках. У травні йшлося про 2,3 і 2,1. Сильний ринок праці підтримуватиме внутрішній попит і динаміку зростання, однак зовнішні обставини стають дедалі менш вигідними для німецького експорту.

Як повідомлялося напередодні, група експертів "П'ять економічних мудреців" напередодні також погіршили прогноз економічного зростання для Німеччини - до 1,6 відсотка ВВП у 2018 і 1,5 відсотка у 2019 році. Вони закликали німецький уряд, серед іншого, позбутися внеску солідарності, який стягується з 90 відсотків платників податків, а також будувати в країни значно більше соціального житла.

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