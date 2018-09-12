Єврокомісія закликає припинити прикордонний контроль всередині ЄС

Європейська комісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині Європейського Союзу. Про це заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke в четвер, 13 вересня, єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, інформує dpa.

Контроль на внутрішніх кордонах у деяких країнах Шенгенської угоди було запроваджено з метою протидії неконтрольованій нелегальній міграції. За словами єврокомісара, потрібно "якнайшвидше повернутися до нормального функціонування Шенгену". До Шенгенської зони входять 22 країни ЄС, між якими у звичному режимі немає прикордонного контролю.

Аврамопулос планує 13 вересня представити в Брюсселі деталі пропозиції Єврокомісії щодо міграційної політики. Єврокомісар назвав Шенгенську угоду "одним з найбільших досягнень європейської інтеграції". Нові пропозиції сприятимуть захисту угоди, вважає він. "У нас немає наміру побудувати Європу-фортецю", - наголосив комісар ЄС, додавши, що Європа є і залишиться місцем, де кожен хто потребує допомоги, зможе її отримати.

Наразі прикордонний контроль у Євросоюзу діє на кордоні Німеччини та Австрії. Контроль на власних кордонах також здійснюють Франція, Данія, Швеція та Норвегія, яка не входить до складу ЄС, але є членом Шенгенської зони. Влада цих країн пояснює запровадження контролю на кордонах бажанням гарантувати безпеку на тлі міграційного кризи.