Єврокомісія закликає припинити прикордонний контроль всередині ЄС

ЄС має повернутися до звичного функціонування Шенгену, вважає єврокомісар Дімітріс Аврамопулос. Наразі шість країн Шенгенської угоди здійснюють контроль на своїх внутрішніх кордонах.
Європейська комісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині Європейського Союзу. Про це заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke в четвер, 13 вересня, єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, інформує dpa.
Контроль на внутрішніх кордонах у деяких країнах Шенгенської угоди було запроваджено з метою протидії неконтрольованій нелегальній міграції. За словами єврокомісара, потрібно "якнайшвидше повернутися до нормального функціонування Шенгену". До Шенгенської зони входять 22 країни ЄС, між якими у звичному режимі немає прикордонного контролю.
Аврамопулос планує 13 вересня представити в Брюсселі деталі пропозиції Єврокомісії щодо міграційної політики. Єврокомісар назвав Шенгенську угоду "одним з найбільших досягнень європейської інтеграції". Нові пропозиції сприятимуть захисту угоди, вважає він. "У нас немає наміру побудувати Європу-фортецю", - наголосив комісар ЄС, додавши, що Європа є і залишиться місцем, де кожен хто потребує допомоги, зможе її отримати.
Наразі прикордонний контроль у Євросоюзу діє на кордоні Німеччини та Австрії. Контроль на власних кордонах також здійснюють Франція, Данія, Швеція та Норвегія, яка не входить до складу ЄС, але є членом Шенгенської зони. Влада цих країн пояснює запровадження контролю на кордонах бажанням гарантувати безпеку на тлі міграційного кризи.