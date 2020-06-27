 Єврокомісія дозволила лікувати коронавірус в ЄС ремдесивіром | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Єврокомісія дозволила лікувати коронавірус в ЄС ремдесивіром

Препарат рекомендували схвалити для лікування пацієнтів з пневмонією, які потребують кисневу підтримку. Він скорочує госпіталізацію з 15 до 11 днів.

Coronavirus Arzneimittel Remdesivir (picture-alliance/Yonhap)

Європейська Комісія (ЄК) у п'ятницю, 3 липня, дозволила використовувати препарат ремдесивір для лікування COVID-19. Про це повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс. "Ми видаємо такий дозвіл менш ніж через місяць після подачі заяви, що ясно демонструє рішучість ЄС швидко реагувати на появу нових методів лікування", - заявила вона.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало схвалити ремдесивір для лікування пацієнтів старше 12 років, які страждають від пневмонії і потребують кисневої підтримки.

Дослідження, проведене американським Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань, показало, що ремдесивір прискорює процес одужання. В середньому препарат скорочує госпіталізацію пацієнтів з 15 до 11 днів. Раніше використання препарату схвалили в США, Японії і Південній Кореї.

Тим часом голова комісії з ліків Німецької асоціації лікарів Вольф-Дітер Людвіґ (Wolf-Dieter Ludwig) розкритикував дозвіл на використання ремдесивіра. "Це дуже поспішне рішення", - сказав він в ефірі каналу rbb. За його словами, досі незрозуміло, чи дійсно препарат запобігає смерті від коронавірусу. Він також наголосив, що затвердження препарату базувалося лише на одному дослідженні, яке не було остаточно оцінено.

Ремдесивір був розроблений американською біотехнологічною компанією Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, а пізніше показав ефективність у боротьбі зі збудниками коронавірусів SARS і MERS. Кілька днів тому Єврокомісія повідомила про переговори з Gilead Sciences, щоб препарат був доступний у 27 країнах-членах ЄС. В США вартість п'ятиденного лікування ремдесивіром для застрахованих пацієнтів коштує 2340 доларів, а приватних - 3120 доларів.

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